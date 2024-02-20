Üye Girişi
Haberler

TKYD, Aydın'da Anadolu Panelleri düzenliyor

Güncelleme:

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle Aydın'da düzenlenecek olan Anadolu Panelleri'nde kurumsal yönetimi anlatacak.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), kurumsal yönetimi yurt çapına yaymak amacıyla sürdürdüğü faaliyetler kapsamında Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliği ile düzenlediği "Anadolu Panelleri" 27 Şubat'ta, Aydın Sanayi Odası ve Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde Aydın'da düzenlenecek.

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye'de tanınması ve gelişmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Anadolu'da kurumsal yönetimi anlatmaya devam ediyor. Manisa'nın ardından bu yılın ikinci paneli 27 Şubat'ta Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliği, Aydın Sanayi Odası ve Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde Aydın'da düzenlenecek.

Aydın Ticaret Borsası'nda yapılacak panelin moderatörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü ve Köşe Yazarı Vahap Munyar yaparken, açılış konuşmalarını ise TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur gerçekleştirecek. Panelde ise; TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, Türkiye Raporu Direktörü ve TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki, Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Gesifed Yönetim Kurulu Başkanı, Türkonfed Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Oktay Mersin ve Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çercioğlu yer alacak.

Panel öncesinde Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sühan Seçkin de "Şirketler için Kurumsal Yönetim Olgunluk Testi" konusunu ele alacak. Can Selçuki'nin Türkiye'nin Politik ve Ekonomik Gündemi ile ilgili yapacağı konuşmasının ardından panel gerçekleşecek.

TKYD Yönetim Kurulu başkanı Dr. Tamer Saka, Anadolu Buluşmaları ile TKYD'nin 21 yıldır edindiği bilgi birikimini yurt çapına yaydıklarını belirterek, "Kurumsal yönetim anlayışıyla şirketlerin adil, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir biçimde yönetilmelerine destek oluyoruz. Bu sayede şirketlerin kar etme, yüksek performans gösterme ve rekabet etme güçleriyle daha fazla istihdam sağlayıp ülke ekonomisinin gelişmesine, kamu yararının elde edilmesine ve ülkenin sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilmesine büyük oranda katkıda bulunduğunu görüyor ve bunda bizim de payımız olduğunu düşünerek mutlu oluyoruz. Anadolu Panelleri yeni illerimizde de devam edecek" şeklinde görüşlerini dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Ekonomi Aydın Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Hande Sarıoğlu Yağmur Çevik'e sert çıktı! Söylemezsem Olmaz programında gergin anlar: Hande Sarıoğlu'nu ne kızdırdı? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Dolar ne kadar, 1 dolar kaç lira? 20 Şubat güncel dolar kuru! Dolar kuru yükseliyor mu? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? 2024 SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? YKS seçmen kağıdı sorgulama ekranı! SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR? Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya nereli? THY 5 bin kişi mi alacak? İşe alımlar ne zaman başlayacak? THY şartları neler? BENZİNE İNDİRİM YAPILDI MI? Benzine indirim mi yapıldı, ne kadar indirim yapıldı? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 20 ŞUBAT | Çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? THY personel alımı ne zaman başlıyor 2024? Türk Hava Yolları 5 bin personel alım şartları nedir, hangi kadrolar var? Cübbeli Ahmet Feyza Altun'a ne söyledi? Cübbeli neden sinirlendi? 2024 ORTAK SINAV TARİHLERİ! 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor, 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB yaz tatili kaç gün? Suudi Arabistan'ın güzellik yarışması adayı kim? Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan yarışması adayı kim oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title