TKYB, Asya'nın En İyi Entegre Raporu Ödülünü Kazandı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının (TKYB) 2024 Entegre Raporu, Asia Integrated Reporting Awards (Asya Entegre Raporlama Ödülleri-AIRA) tarafından "Asya'nın En İyi Entegre Raporu" ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, AIRA, 2015'ten bu yana Asya kıtasında entegre raporlama alanında düzenlenen ve yüksek itibara sahip bir ödül programı olarak biliniyor.

TKYB, bu yıl 15 ülkeden 200'ü aşkın kurumun değerlendirmeye alındığı süreçte "Asya'nın En İyi Entegre Raporu" kategorisinde birinciliği elde etti. Banka böylece entegre düşünce yapısını stratejik planlama ve kurumsal yönetişim süreçlerine başarıyla uyguladığını gösterdi.

Beşinci kez yayımlanan 2024 Entegre Raporu, TKYB'nin ekonomik performansının yanı sıra sürdürülebilirlik stratejilerini, iklim risk yönetimini, sosyal etkilerini ve yönetişim yapısını bir bütün olarak ele alıyor.

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile tam uyumlu biçimde hazırlanmış ve GRI (Küresel Raporlama Girişimi-Global Reporting Initiative) ilkelerini bütünleştiren hibrit bir raporlama modeli olarak öne çıkan bu çalışma, finansal verilerin ötesine geçerek etki odaklı bir anlatım sunuyor. 1 Ocak-31 Aralık 2024 dönemini kapsayan rapor, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda TKYB'nin performansını bütünsel bir bakış açısıyla ortaya koyuyor.

Çevresel ve sosyal göstergelerin önemli bir bölümünü bağımsız denetim kurumu tarafından onaylattıran ve uluslararası standartlara göre raporu hazırlayan banka bu yönüyle, sürdürülebilirlik verilerini bağımsız doğrulamadan geçiren kamu bankası olma niteliğini taşıyor.

TKYB'nin 2024 Entegre Raporu, sürdürülebilirlikte uluslararası standartlara tam uyum sağlayarak dikkati çekti.

Banka, Sustainalytics tarafından yapılan değerlendirmede 12,4 düşük çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) risk puanı ile "ÇSY Industry Top Rated" (Sektörün En İyi Derecelendirmesi) ünvanını alırken, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında ise B (Yönetim Düzeyi) skorunu elde ederken, ayrıca, TKYB'nin TSE tarafından "İklim Dostu Kuruluş" belgesiyle tescillenmiş olması, yeşil dönüşüm finansmanındaki liderliğini pekiştiriyor.

Toplam kredi portföyünün yüzde 96'sının sürdürülebilirlik temalı kredilerden oluşması ve 3 bin 691 megavat (MW) yenilenebilir enerji kurulu gücüne ulaşması, bankanın Türkiye'nin enerji dönüşümüne doğrudan katkısını gözler önüne seriyor.

"Bu ödül, paydaşlara karşı hesap verebilirliğimizin uluslararası düzeyde tescili anlamına geliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TYKB'nin Sürdürülebilirlik ve Etki Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, alınan uluslararası ödülle ilgili, entegre raporunun sadece finansal performansı değil, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ürettikleri çevresel ve sosyal değeri de yansıttığını belirtti.

Yıldız, "PCAF" metodolojisini uygulayan ilk kamu bankası olarak, portföy kaynaklı emisyonları şeffaf biçimde raporladıklarını ve iklim risklerini senaryo temelli olarak yönettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu ödül ayrıca, sürdürülebilir finans alanında ulaştığımız liderliğin ve paydaşlara karşı hesap verebilirliğimizin uluslararası düzeyde tescili anlamına geliyor. Entegre raporlama yaklaşımını yalnızca bir iletişim aracı değil, karar alma süreçlerini yönlendiren bir yönetim sistemi olarak konumlandırıyoruz."

2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sorumluluklarının farkında olduklarını aktaran Yıldız, elde ettikleri bu başarının, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerle ulusal yeşil dönüşüm sürecindeki öncü rolünü de güçlendirdiğini vurguladı.

Yıldız, bankanın enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, kaynak döngüselliği, gıda güvenliği, bölgesel kalkınma ve afet dirençliliği alanlarında sağladığı finansman ve teknik destekle sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutlarında etkinliğini artırdığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"2024 itibarıyla 4,2 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılması, Türkiye'nin toplam yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 7'sinin finanse edilmesi ve 15 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'na (SKA) doğrudan veya dolaylı katkı sağlanması, bankanın bu alandaki kararlılığının en somut göstergeleri arasında yer alıyor."