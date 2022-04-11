Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), otopark çatısına güneş enerjisi santrali kuracak.

TKİ'nin "100 kilovat otopark çatı güneş enerjisi santrali ve 3 adet 120 kilovat araç şarj istasyonu kurulması işi ihalesi" için son başvuru tarihi 26 Nisan olarak duyuruldu.

İhale, TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Çan İhale Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Açık ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.