TKDK IPARD II Programı 13. Başvuru Çağrısı Yayımlandı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD II Programı 13. Başvuru Çağrı İlanının 16 Ağustos 2023 tarihi itibariyle yayımlandığı bildirildi.

Başvuru çağrı ilanı çerçevesinde yatırımın uygulanacağı 42 il içerisinde bulunan Kütahya'da proje kabullerine 4 Eylül 2023 tarihinden itibaren başlayacak.

Konuyla ilgili TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, "Çağrı ilanı çerçevesinde "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" ve "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbirleri çerçevesinde yer alan sektörler desteklenecektir. Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten tarımsal işletmeler ile süt ve süt ürünlerinin, kırmızı et ve et ürünlerinin, kanatlı eti ve et ürünlerinin, su ürünlerinin ve meyve, sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması başlıkları destek çerçevesinde olacaktır. Yatırımlara TKDK tarafından yüzde 60-80 oranlarında hibe desteği sağlanacaktır. Hibe desteğine ilave olarak, uygun yatırım harcamaları KDV ve benzeri tüm vergilerden muaf olacaklardır. Yatırımcıların bilgi almak ve her türlü soruları için TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğüne gelmeleri veya 444 85 35 numaralı yardım masası hattına başvurmaları beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA