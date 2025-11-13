TKDK'dan İzmir'in Süt İşleme Tesislerine 100 Milyon Lira Hibe Desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan hibeler, İzmir'deki süt işleme tesislerinin hijyen koşulları ve üretim altyapılarını güçlendiriyor.

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden İzmir, Türkiye'nin yıllık 21,5 milyon tona yakın süt üretiminin yaklaşık 1 milyon 730 bin tonunu karşılıyor. Yoğun süt üretiminin gerçekleştirildiği İzmir'de tesislerin soğuk zincir içerisinde alt yapısı güçlü tesislerde işlenmesi ve katma değerleri ürünlere dönüştürülmesi önem taşıyor.

Bu kapsamda sektöre destek sağlayan TKDK, geçen yıldan bu yana 4 işletmeye 100 milyon lira hibe imkanı sundu. Yüzde 50 hibe ve ilave olarak KDV, ÖTV, gelir vergisi gibi vergi muafiyeti sağlanan bu hibelerle tesislere, hammadde kabulünden son ürüne kadar her aşamada soğuk zinciri koruması ve hijyen sağlayacak yüksek teknolojili makineler kazandırılıyor. Bu hibelerle İzmir'in süt sektörünü Avrupa Birliği (AB) standartlarına ulaşmasına katkı sağlıyor.

İzmir'den sorumlu TKDK Manisa İl Koordinatörü Murat Akın, AA muhabirine, İzmir'in süt üretiminde ilk sırada bulunduğunu ve süt işleme tesisleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Kentte çiftlikteki sütün işleme tesislerine ulaştırılmasında başarılı bir sistemin yürütüldüğünü ifade eden Akın, "Üreticiden sağlanan sütün soğuk zincirde bozulmadan insan sağlığına ve hijyenine önem göstererek işleme tesislerine taşınması çok önemli. TKDK olarak süt üreten işletmelere destek verdiğimiz gibi süt işleme tesislerine de destek veriyoruz. İzmir'de faaliyete başladığımız 2024'te bu yana ildeki 4 süt işleme tesisiyle hibe sözleşmesi imzalandı ve 100 milyon lira civarında destek verildi." dedi.

Akın, kentte toplanan sütün insan sağlığına uygun şekilde son tüketiciye ulaşması ve işletmelerin AB standartlarına erişmesi noktasından TDKD'nin desteğinin değerli olduğunu dile getirdi.

İzmir'deki projelere 257 milyon lira destek verdiklerini ve bunun 151 milyonuna yakını hibe olduğuna işaret eden Akın, şunları kaydetti:

"Ödemiş ilçesindeki bir tesise 14,5 milyon liraya yakın hibe desteği verildi. Bu hibe desteğiyle işletme aracından tutun laboratuvarına, dilimleme makinesine kadar makine sağlandı. Dilimleme makinesi alanındaki teknolojisinde bölgede eşi benzeri bulunmuyor. Biz işletmelerin uygun hijyen girişleri, soğuk hava depoları, raflar, depolama alanları, her şeyinin AB standartlarında olmasını istiyoruz. Bizim sadece bir işletmeye makine hibe etmek değil. O makineyi hibe ederken makine almaya teşvik etmek için de AB standartlarına erişimini talep ediyoruz. Şu an TKDK'nın 10. çağrı programı içerisindeyiz ve aralık ayı sonuna kadar devam ediyor. Vatandaşlarımız TKDK irtibat ofislerini ve TKDK il koordinatörlükleri bilgi alabilecektir. 2026'nın ilk aylarında 2026 programlarımız netleşecek."

Akın, kentteki süt işleme tesisiyle ilgili birçok projenin de değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Ödemiş ilçesinde 40 yıldır süt ürünleri üreten tesisin yöneticisi Fatih Uğuralp ise ilçede topladıkları günlük 70 ton sütü tesislerinde işlediklerini anlattı.

Projelerini hazırlayarak TKDK'ya başvurduklarını ve sağlanan destekle yüksek teknolojik ürünleri tesislerine kazandırdıklarını vurgulayan Uğuralp, şöyle devam etti:

"Peynir porsiyonlama makinesi, analiz cihazı gibi makineler aldık. Projemiz 28 milyon lira civarındaydı, 14 milyon liranın üzerinde devlet desteği aldık. Yatırım yapmak, makine almak, bunları işletmeye kazandırmak zor. Devletimiz desteklerle bu işi kolaylaştırıyor. Uzun zamanda kat edebileceğimiz yolu daha kısa zamanda kat etmemizi sağladı, rekabet gücümüzü ve üretim kapasitemizi artırdı."

Uğuralp, destekle aldıkları makinelerin hijyen ve sanitasyon açısından yüksek katkı sağladığını sözlerine ekledi.