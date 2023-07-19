TKDK Bilecik Ofisi Hizmet Vermeye Başlıyor

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu (TKDK) Bilecik Ofisinin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Kızılkaya, Valilik Toplantı Salonu'nda, ilgililerin katıldığı TKDK değerlendirme toplantısında, kamu kuruluşlarına ve özel girişimcilere hibe destekleri ile hayata geçirilen projelerle bulundukları kente katkı sağlayan kurumun Bilecik Ofisinin faaliyete başlayacağını kaydetti.

Ofisin hizmet vermesiyle birlikte birçok kamu kuruluşlarının ve girişimcinin tarımsal ve hayvansal üretime yönelik yatırımlarda hibe desteği alacağını ifade eden Kızılkaya, "Bilecik'in turizm, tarım, hayvancılık, zanaatkarlık ve sanayi gibi alanlarda ciddi bir potansiyeli var. IPARD destekleriyle kırsalda ve yerelde 430 milyon avroluk bir bütçeyle projelere destek sağlayan TKDK'nın Bilecik'te bir ofisinin olması önemli bir gelişme olmuştur. Bu sayede kamu kuruluşlarımız ve girişimcilerimiz TKDK'nın güvencesi altında IPARD desteklerinden yararlanarak projelerini hayata geçirebilir." dedi.