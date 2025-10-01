Tivibu, 'Muhafızlar: Gizli Proje' Dizisini İzleyiciyle Buluşturuyor

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, Fransız yapımı "Muhafızlar: Gizli Proje" dizisini bu ay izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son dönemde "Kod Adı: Paris", "Kasparov ve Deep Blue: Rövanş", "Sherlock ve Kızı", "80 Günde Devrialem" gibi yapımları dizi seçkisinde toplayan Tivibu, tarih ve bilim kurgu temalarıyla öne çıkan Muhafızlar: Gizli Proje'yle yeni dizilere platformunda yer vermeye devam ediyor.

"Sinema" ve "Süper Paket" abonelerinin yerli ve yabancı dizilere diledikleri zaman erişebildiği platformda, 1. Dünya Savaşı'nda "Süper Askerler" yaratma çabasını konu alan ve 30'dan fazla ülkeyle aynı anda yayına girecek bu bilim kurgu dizisi, Türkçe altyazı ve dublaj seçenekleriyle sunuluyor.

Tivibu, 8 bölümden oluşan yapımın ilki iki bölümünü platformuna taşıdı. Takip eden haftalarda global yayının hemen ardından yeni bölümler, Tivibu izleyicileriyle buluşacak.