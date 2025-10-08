Tivibu Ekim İçerik Kataloğunu Zenginleştiriyor

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, ekimde animasyondan aksiyona, komediden maceraya uzanan geniş içerik yelpazesiyle yeni yapımları izleyicilerin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu'nun Kirala Satın Al klasöründe "Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma", "Thunderbolts" ve "Lilo & Stiç" gibi filmler yer alıyor.

Eylem temalı "Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma" filmi, serinin devamı olarak izleyiciyle buluşurken, Marvel Comics evreninden "Thunderbolts" ise farklı yapımlardan tanınan karakterlerin ortak bir görev için bir araya geldiği bir süper kahraman filmi olarak ekranlara geliyor. Animasyon türünün sevilen yapımlarından "Lilo & Stiç" de bu ay platformda izlenebilecek içerikler arasında yer alıyor.

Tivibu ayrıca, "Led Zeppelin Olmak", "Avcı Kraven", "Omen: İlk Kehanet", "Dedektif Sun", "Parmak Çocuk Emma", "Neşeli Çiftlik: Tren Kalkıyor", "The Greatest Hits", "Şarkı Söyle", "Quiz Lady" ve "Love Reset" filmlerini de izleyiciyle buluşturdu.

Yeni yerli ve yabancı içerikler de ekim listesinde

Ekimde öne çıkan yeni yapımlar arasında, 2025 yapımı çizgi film serisi "Roboforce" ile "Muhafızlar: Gizli Proje" dikkati çekiyor.

"Roboforce", farklı robotik güçlerin yapay zekaya karşı verdiği mücadeleyi konu alırken, insanlığı tehdit eden yapay zekaya karşı birleşen robotların hikayesi ilk kez Tivibu'da izlenebiliyor.

Globalde "The Sentinels" adıyla yayımlanan "Muhafızlar: Gizli Proje" ise tarih ve bilim kurgu öğelerini bir araya getiriyor. Her hafta yeni bölümleriyle Tivibu ekranlarında yer alan yapım, savaş alanındaki askerlerin ruh halleri üzerinden kahramanlık ve canavarlık arasındaki ince çizgiye odaklanıyor.