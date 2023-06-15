Tivibu'dan TV yayıncılığı ve kullanıcı alışkanlıklarında yenilikler

Türk Telekom'un TV platformu Tivibu, dünyanın önde gelen entegre bilgi ve iletişim teknolojileri çözümü liderlerinden ZTE ve Netaş iş birliğiyle yenilenen ara yüzünü ve sadece Tivibu'da olan yeni yaşam kanalı "Tivilife"ı tanıttı.

Türk Telekom'un TV platformu Tivibu, dünyanın önde gelen entegre bilgi ve iletişim teknolojileri çözümü liderlerinden ZTE ve Netaş iş birliğiyle yenilenen ara yüzünü ve sadece Tivibu'da olan yeni yaşam kanalı "Tivilife"ı tanıttı.

Tivibu, kullanıcılarına en iyi TV deneyimini yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yenilenen güçlü teknolojik yapısı, gelişmiş yayın özellikleri, zengin içeriği ile televizyon izleme ve yayıncılık deneyimini üst seviyeye çıkaran Tivibu'nun yenilenen ara yüzüne ilişkin tanıtım etkinliği Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Telekom olarak her alanda ilklere öncülük ederken, kullanıcı dostu yenilikçi özellikleri sundukları Tivibu ile televizyon izleme alışkanlıklarını ve yayıncılık anlayışını değiştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Yayın hayatına başladığı günden itibaren Türkiye'deki kullanıcı deneyimine yönelik alışılmışın dışında yenilikçi özellikler sunan ve gerçekleştirdiği ilklerle sektöre yön veren Tivibu'nun bu alandaki yol gösterici vizyonuna hız kesmeden devam ettiğini belirten Önal, "Tivibu'nun teknolojik altyapısının dönüşümü için 2 yıldır süregelen çalışmalarımızı başarıyla tamamlayarak platformumuzu yeniledik. Yeni ara yüzümüz ve kullanıcı dostu özelliklerimizle TV izleme deneyimini yeni teknolojilerle kişiselleştirerek bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Teknoloji alanındaki birikimimizi aktardığımız Tivibu ile kullanıcı deneyimini yeni nesil teknolojilerle bir üst seviyeye çıkarıyoruz." diye konuştu.

Önal, Türk Telekom olarak bugüne kadar teknolojik liderliklerini uzun soluklu kılacak pek çok çalışmanın mimarı olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Teknolojik birikimimizi sağlıktan ulaşıma, kültür sanattan eğitime kadar birçok farklı sektöre başarıyla aktardık. Adımımızı attığımız her alanda ilklere öncülük ettik. Bu geleneğimizi yayıncılık sektörü özelinde de başarıyla sürdürdük. Ülkemizde IPTV yayıncılık dönemini biz başlattık. Türkiye'nin yeni nesil TV ve eğlence platformu Tivibu ile geleneksel televizyon yayın anlayışını kökten değiştirdik.

Geliştirdiğimiz kullanıcı dostu teknolojilerle kullanıcılarımızı ayrıcalıklı televizyon deneyimi ile tanıştırdık. TV platformumuz Tivibu'nun kullanıcı deneyimini güçlendiren yeni ara yüzü, 7 gün geri al, Benim Kanalım gibi farklı özellikleri ve ilkleri barındıran Tivibu Multiscreen Platform'u ile kullanıcılarımıza en iyi deneyimi sunuyoruz. Yenilenen arayüzü ile Tivibu'nun TV izleme deneyimini bir üst seviyeye çıkarırken, platformu birbirinden değerli ve özel içeriklerimizle zenginleştirmeyi sürdürüyoruz.

Bugün Tivibu'nun bu imkanlarını yeni yaşam kanalımız Tivilife'ın geniş içerik yelpazesiyle birlikte duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tivilife; yerli ve yabancı programları harmanlayan yayın akışı ile en özgün ve özel içerikleri izleyicilerle buluşturacak. Geziden yemeğe, sağlıktan modaya, doğadan spora, eğlenceden hobilere, girişimcilikten teknolojiye yeni trendleri izleyicilere sunacağız. Tivilife'ın yepyeni ve zengin program seçkisiyle hayatın nabzını tutan bir yaşam kanalı olacağına inanıyoruz."

"Tivibu ile televizyon izleme alışkanlıklarını ve yayıncılık anlayışını değiştirmeyi sürdürüyoruz"

Ümit Önal, Türkiye'de dijital dönüşümün öncüsü Türk Telekom olarak her alanda ilklere öncülük ettiklerini belirterek, "Bu geleneğimizi yayıncılık sektöründe de başarıyla sürdürmeye devam ediyoruz. Ülkemizde IPTV yayıncılığını 2010 yılında ilk kez Türk Telekom olarak bizler başlattık.

Teknoloji alanındaki birikimimizi, Tivibu ile geleneksel televizyon yayıncılığını değiştirerek ve daha ileriye taşıyarak zenginleştiriyoruz, kökten değiştirmiş oluyoruz. Alışılmışın dışında yenilikçi teknolojiler sunduğumuz ve gerçekleştirdiğimiz ilklerle de sektöre yön verdiğimiz Tivibu ile bu alandaki yol gösterici vizyonumuzu bugün bir adım daha ileriye taşıyoruz." dedi.

Kullanıcı deneyimini yeni teknolojik özelliklerle bir üst lige çıkardıklarını vurgulayan Önal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tivibu ile televizyon izleme alışkanlıklarını ve yayıncılık anlayışını da değiştirmeyi sürdürüyoruz. Kullanıcı dostu yeni bir platform, yeni bir arayüzümüz var. Aynı zamanda içerik açısından da daha zenginleştirilmiş bir TV platformumuz var. Bugün sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi'nin kalbini oluşturan Türk Telekom Opera Salonu'nda bu yenilikleri kamuoyuyla ve izleyicilerimizle paylaşıyoruz. 7 gün geri al özelliği bizim 'alameti farikamız' diyebilirim. Onun yanında Benim Kanalım ve Bana Özel menüleri yine öne çıkan bu platformun özelliklerinden biri.

Diğer yandan birbirinden değerli içerikler var artık. Tivibu, futboldan tenise, basketboldan voleybola, espordan Formula 1'e sporun her alanında var. Zengin sinema kanallarımız, dünyaca ünlü dizi-belgesel kanallarımız, çocuk kanallarımız var. Bugün burada duyuracağımız en büyük yenilik ise geniş içerik yelpazesine sahip Tivilife kanalımız. Tivilife Türkiye'nin en yeni yaşam kanalı. Burada yemekten sağlığa, modadan doğaya, spordan sanata, dijital trendlere ve yeni trendlere, çok zengin bir yelpazede çok güncel bir içeriği izleyicilerimizle buluşturacağız."

ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölge Başkanı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng ise ZTE olarak operatörlerin altyapı modernizasyonunu hızlandırmasına her zaman destek olduklarını söyledi.

Türk Telekom, ZTE ve Netaş'ın yakın iş birliğiyle hayata geçirdikleri Türkiye'nin en büyük IPTV/OTT altyapı dönüşümlerinden birini duyurmanın heyecanını yaşadıklarını anlatan Peng, şu değerlendirmede bulundu:

"ZTE'nin ileri teknoloji ürünü IPTV/OTT çözümü, yerel bulut mimarisiyle tasarlanmış olup Türk Telekom'a en iyi erişimi ve esnekliği sunuyor. Türk Telekom Tivibu, ZTE ve Netaş tarafından geliştirilen, en yeni yapay zeka ve büyük veri teknolojileriyle derinlemesine entegre olan platformu en iyi kullanıcı deneyimi sunuyor.

Ayrıca Netaş AR-GE'sinin geliştirmeleriyle Tivibu; IPTV, Android TV, Apple TV, Smart TV, mobil, tablet ve web dahil olmak üzere her türlü platform ve cihaz arasında ayrıcalıklı deneyim sağlıyor. Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz bu projenin, dünya çapındaki IPTV/OTT pazarındaki pek çok operatör ve iş ortağı için iyi bir referans kaynağı olacağına inanıyor, dijital inovasyonu hep birlikte şekillendirelim istiyoruz.

Kullanıcı dostu yenilikçi teknolojiler

Dijital platformlardaki trendlere ve yeni nesil cihazlara uygun yeni ara yüzüyle Tivibu'da 7 güne kadar geri alma özelliği ile geçmiş yayınlar TV rehberi menüsünden izlenebiliyor. Kullanıcının geçmiş izleme alışkanlıklarına göre seveceği filmlerden oluşan ve Türkiye'de bir ilk olarak, hayata geçirilen Benim Kanalım'da ise yayınlanan filmler kişiye özel içeriklerden oluşuyor.

Ebeveyn kontrolü ile kullanıcılar dilediği kanalı veya içeriği izlemeye kapatabilirken, tüm programlar arasında farklı seviyede yaş sınırı belirlerken, aynı zamanda Çocuk Profili oluşturarak sadece çocuklara uygun içeriklere ve kanallara erişilebiliyor. Bana Özel menü yapısıyla, kullanıcılar, kaydettiği, yarım bıraktığı, kiraladığı veya satın aldığı içeriklere erişebiliyor.

Çevrim dışı izleme özelliği de içeriklerin internete bağlıyken akıllı telefon veya tabletlere indirilmesini sağlarken, bu sayede internete bağlı olunmadığı ortamlarda da içeriklerin izlenmesine olanak veriyor. Tivibu'nun IMDB puan entegrasyonu sayesinde, kullanıcılar içerik seçerken bu puanı da referans alarak bir karar verebiliyor. "IMDB puanı yüksek filmler" kategorisi üzerinden doğrudan yüksek puanlı içeriklere erişilebiliyor.

Türkiye'nin en yeni yaşam kanalı Tivilife

Tivibu müşterileri, Tivibu'nun gelişmiş özelliklerini barındıran yeni ara yüzü aracılığıyla IPTV, Web, Smart TV, Apple TV/Android TV, akıllı telefon ya da tabletten oynatılıp durdurulan bir içeriğe, tekrar devam etmek istediğinde, yine bu cihazlardan dilediği zaman izlemeye devam edebiliyor. Kullanıcılar, TivibuGo uygulaması ile Tivibu'nun içeriklerine her yerden ulaşabiliyor.

Futboldan tenise, basketboldan voleybola, eSpordan Formula 1 yarışlarına kadar birçok daldaki spor heyecanını ekranlara taşıyan, sinema kanalları ile çok sayıda filmi izleyicilerle buluşturan; dizi, belgesel ve çocuk kanallarında dünyaca ünlü TV kanallarını bünyesinde barındıran Tivibu zengin içerikler sunmaya devam ediyor.

Yeni nesil TV izleme alışkanlıklarını her geçen gün ileriye taşıyan Tivibu'nun duyurduğu en büyük yeniliklerinden biri de geniş içerik yelpazesine sahip Tivilife kanalı oldu. Türkiye'nin en yeni yaşam kanalı olan Tivilife'ın program seçkisi oluşturulurken; alanında uzman, beğeniyle takip edilen sunucu kadrosuyla, toplumun her kesiminin kendinden bir şeyler bulabileceği programlar özenle seçildi.

Onlarca yeni yerli ve yabancı program, yüzlerce saat zengin içerik Tivilife aracılığıyla Tivibu kulanıcılarının beğenisine sunuluyor. Tivibu kullanıcıları, bu içerikleri kanal yayınının yanısıra Tivibu'nun Seç İzle servisi aracılığıyla diledikleri zaman izleyebilecek. Sadece Tivibu'da yer alacak Tivilife kanalı, Tivibu 2 numaralı kanal üzerinden paket ayrımı olmaksızın tüm Tivibu müşterilerinin beğenisine sunuluyor.