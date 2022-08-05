Tivibu, bugün başlayacak Bundesliga'ya ev sahipliği yapacak
Tivibu, bugün başlayacak Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga'ya ev sahipliği yapacak.
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Tivibu, bugün başlayacak Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga'ya ev sahipliği yapacak.
Türk Telekom açıklamasına göre, sporseverlere futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına kadar uzanan zengin içerikler sunan Tivibu Spor, Bundesliga'nın 2022-2023 sezonunun ilk karşılaşmasını izleyicilerle naklen buluşturacak.
Yeni sezonda Bundesliga'nın ilk haftasında bugün 21.30'da Eintracht Frankfurt-Bayern Münih karşı karşıya gelecek. İlk maç, Tivibu Spor kanalından naklen yayınlanacak.
AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi