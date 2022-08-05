Tivibu, bugün başlayacak Bundesliga'ya ev sahipliği yapacak Tivibu, bugün başlayacak Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga'ya ev sahipliği yapacak. Tivibu, bugün başlayacak Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga'ya ev sahipliği yapacak. Türk Telekom açıklamasına göre, sporseverlere futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına kadar uzanan zengin içerikler sunan Tivibu Spor, Bundesliga'nın 2022-2023 sezonunun ilk karşılaşmasını izleyicilerle naklen buluşturacak. Yeni sezonda Bundesliga'nın ilk haftasında bugün 21.30'da Eintracht Frankfurt-Bayern Münih karşı karşıya gelecek. İlk maç, Tivibu Spor kanalından naklen yayınlanacak. Ekonomi AA / Uğur Aslanhan Tivibu Spor Bundesliga Almanya Futbol Ekonomi Haberler

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