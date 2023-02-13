TİSVA Başkanı Aziz Akgül: 'Koordinasyon sağlanmadan gönderilen yardımlar israfa sebebiyet veriyor'

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Kurucusu Aziz Akgül, bireysel yardım toplayarak deprem bölgesine ulaştırmak isteyen vatandaşların yardımlarının koordinasyon sağlanmadan gönderilmesi nedeniyle deprem bölgesinde israfa sebebiyet verdiğini bildirdi.

TİSVA'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akgül, deprem bölgesine gönderilen yardımların AFAD ile iş birliği içerisinde israfa sebebiyet vermeyecek şekilde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Akgül, şunları kaydetti:

"Bireysel yardım toplayarak deprem bölgesine ulaştırmak isteyen vatandaşların yardımları koordinasyon sağlanmadan gönderildiği için deprem bölgesinde israfa sebebiyet veriyor. Hava şartlarına uygun gönderilmeyen kıyafetler, kullanılmış eşya ve iyi paketlenmemiş koliler depremzedelere hiçbir fayda sağlamamakla beraber çöpe atıldığı için israf olmaktadır. Deprem bölgesine ihtiyaçlar haricinde gönderilen her türlü malzeme israftır. Yardımları israf etmeyelim. Afet yönetimi uzmanlarına göre, eğer deprem bölgesine tır ile yardım gönderilecekse öncelikle gönderilen malzemelerin oradaki ihtiyaçları ne kadar karşıladığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Öte yandan, bir tırın belirli malzemeyi oraya ne kadara taşıdığı hesaplanmalı, gıda malzemelerinin yolculuk esnasında bozulup bozulmayacağına dikkat edilmelidir. Nakit yardımların çadır, konteyner, seyyar tuvalet ve benzeri yardım toplama faaliyetlerinin yapılması öncelliklidir. Deprem bölgesinden gelen son haberlere göre, gıda ve kıyafet ihtiyacından daha çok çadır, yaşam konteyneri, seyyar tuvalet, ısıtıcı, soba ve temizlik malzemesi ihtiyacı önceliklidir. Sürdürülebilir yardımlar için AFAD'ın duyurduğu ihtiyaç listelerini dikkate alınarak yardım yapılmalıdır. Deprem yaralarını sarmak için sadece hibe şeklinde verilen yardımlar yeterli bir çözüm değildir. Bu bakımdan çalışamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engelliler tespit edilerek her türlü nakdi ve ayni ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğinin bir insanlık görevi olduğuna inanırken, çalışabilecek kişilere ise küçük birer sermaye verilerek onların bir başkasına avuç açmadan kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları sağlanmalıdır. Deprem bölgesinde yıkımlardan etkilenmeyen vatandaşların yaşamlarını yeniden kurabilmesi için bir an önce normal hayata döndürülmesi gerekmektedir. İş gücü israfını önlemek bölgenin toparlanmasında önem arz etmektedir."