TİSK Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda jüri değerlendirmesi ve halk oylaması başladı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) düzenlediği Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda projelerin jüri değerlendirmesi ve halk oylaması süreci başladı. Programda 43 proje finale kaldı ve oylama süreci 28 Kasım Salı akşamına kadar devam edecek.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) "Ortak Yarınlar Ödül Programı"ndaki projelerin jüri değerlendirmesi ve halk oylaması süreci başladı.

TİSK'ten yapılan açıklamada, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı'nın (TİSK Mikrocerrahi Vakfı) desteğiyle yürütülen programın kurumsal sosyal sorumluluk alanında geliştirilen projeleri ödüllendirmek ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği belirtildi.

Programda bu sene kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, şirketler, eğitim kurumları, vakıf ve derneklerden 200 projenin başvurduğu ve yapılan teknik sonucunda 43 projenin finale kaldığı belirtildi.

"Birlikte Mümkün", "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık", "Dijitalleşme", "Yeşil Dönüşüm", "İşimizin Yarını", "Afet Sonrası Dayanışma" ile "İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü" kategorilerindeki projelerin, jüri değerlendirmesi ve halk oylaması sürecinin bugün başladığı, oylama sürecinin "https://www.ortakyarinlar.com/" sitesi üzerinden 28 Kasım Salı akşamına kadar devam edeceği kaydedildi.

Kurumların, 1 Aralık'ta düzenlenecek törenle ödüllerini alacağı bildirildi.