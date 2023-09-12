TİSK Ortak Yarınlar Ödül Programı'na Başvurular Devam Ediyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen Ortak Yarınlar Ödül Programı'na başvurular devam ediyor. Program, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile iyi uygulamaları ödüllendirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile örnek uygulamaları ödüllendirmek ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen "Ortak Yarınlar Ödül Programı"na başvurular devam ediyor.

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yılki ana teması, "Cumhuriyet'in 100. Yılında Çalışma Hayatı" olarak belirlenen programla kurumların alanında hayata geçirdiği iyi uygulama örneklerinin kamuoyu ile paylaşılması ve bu bilincin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Programa, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, şirketler, eğitim kurumları, vakıf ve dernekler projeleriyle katılabilecek.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin desteklendiği programa 7 Eylül'de başlayan başvurular, 16 Ekim'de sona erecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından teknik jüri değerlendirmesi yapılacak. Süreç sonrasında, 1 Aralık'ta gerçekleştirilecek törenle ödüller sahiplerini bulacak.

Bu yıl, "Birlikte Mümkün" "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" "Dijitalleşme" "Yeşil Dönüşüm" "İşimizin Yarını" "Afet Sonrası Dayanışma" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği" kategorilerinde ödüller verilecek.

Katılımcı kurumlar, başvuru sırasında Tohum-Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Yeşile Ortak Ol" kampanyasına da fidan bağışı yapabilecek. Fidanlar Çanakkale'de "Cumhuriyet'in 100. yılında Ortak Yarınlar Hatıra Ormanı"nı oluşturacak.