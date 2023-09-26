TİSK, Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı ve Ortak Paylaşım Forumu Düzenliyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 29 Eylül'de Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı, 12 Ekim'de ise Ortak Paylaşım Forumu düzenlenecek.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, Konfederasyonun kurulduğu günden bu yana çalışma hayatına ilişkin tüm gelişmeleri takip ederek sosyal diyalog inancıyla konulara yaklaştığı belirtildi.

Bu kapsamda 2017 yılında ilki düzenlenen Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'nın yenisinin 29 Eylül'de İstanbul'da yapılacağı bildirilerek şunlar kaydedildi:

"Bu toplantıda, üye sendikalarımız ve bağlı işletmeleriyle ilgili konular ele alınacak. En önemli paydaşımız olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekosistemimizi bir araya getirerek, konuların kaynakta görüşülebilmesi için gerekli olan platform oluşturulacak. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un konuşmasıyla başlayacak toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlık bürokratlarının yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu yöneticileri de katılacak."

"Çalışma hayatının Davosu"nun beşincisi düzenlenecek

Açıklamada, işçi, işveren ve kamu temsilcilerinin katılımıyla ilki 2019'da düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nun (OPF) geleneksel hale geldiği aktarılarak, forumun beşincisinin bu yıl 12 Ekim'de İstanbul'da yapılacağı anlatıldı.

"Çalışma hayatının Davosu" olarak nitelendirilen organizasyonun bu yılki ana temasının "Cumhuriyet'in 100. Yılında Çalışma Hayatı" olacağı vurgulanan açıklamada, "Bu yıl OPF, Cumhuriyet'imizin 100. yılının önemini anlamak ve ülkemiz çalışma hayatının sürdürülebilirliğine destek olmak inancıyla düzenlenecek. Forum, geçtiğimiz yüzyıldaki kazanımlarımızı, öğrenimlerimizi konuşmak ve Türkiye'nin yeni yüzyılına girerken işbirliğinin önemine inanarak çalışma hayatımızın geleceğine yatırım yapmak için işçi, işveren ve kamudan tüm tarafları bir araya getirecek." ifadesine yer verildi.