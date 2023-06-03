TİSK Başkanı Akkol, yeni kabine için başarı diledi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülke için hayırlı olmasını temenni ederek bakanlara yeni görevinde başarı diledi.

Akkol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıklamasının ardından mesaj yayımladı.

Kabinenin ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan, bakanlara yeni görevlerinde başarı dileyen Akkol, ülke ve çalışma hayatı için bugüne kadar yapılan çalışmalara yenilerini eklemenin, ülkece el birliğiyle üretmenin ve her zamankinden daha fazla çalışmanın gerektiği bir zamandan geçildiğini belirtti.

Akkol mesajında şunları kaydetti

"Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaları işçi, işveren, kamu ortak faydası ve sosyal diyalog ekseninde, tüm paydaşlar ile işbirliği içinde yürüttük. Önümüzdeki dönemde de ülkemiz ve çalışma hayatımız için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu olarak, kurulduğumuz günden bu yana, devletimizin ve milletimizin yanındayız. Türkiye'nin yeni yüzyılında da aynı şekilde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Ülkemizi ve çalışma hayatımızı en iyi noktaya taşımak için her türlü katkıyı vermeyi sürdüreceğiz. Bu vesile ile bir kez daha yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni eder, bakanlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz."