TİSK Başkanı Akkol: Küresel zorluklar sosyal diyalogla aşılabilir

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 111. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Türkiye'nin işveren delegesi olarak video konferansla Genel Kurula hitap etti. Akkol, çalışma hayatını etkileyen küresel zorlukların sosyal diyalogla aşılabileceğini belirtti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, çalışma hayatını etkileyen küresel zorlukların sosyal diyalogla aşılabileceğini kaydetti.

Akkol, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 111. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Türkiye'nin işveren delegesi olarak video konferansla Genel Kurula hitap etti.

Konferansın daha iyi bir geleceğe katkı sağlaması dileğinde bulunan Akkol, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımızı, ana paydaşlarımız olan devletimiz ve işçi konfederasyonları ile kurduğumuz güçlü diyalogla sürdürüyoruz. Ulusal çabaların çok önemli olduğunu bilmekle birlikte, küresel zorluklarla mücadelede güçlerimizi birleştirmemiz gerektiğine de gönülden inanıyoruz. Mevcut küresel zorluklar çalışma hayatını etkiliyor. Bu süreci aşmanın temel taşı olarak sosyal diyalogu görüyoruz."

TİSK olarak insan odaklı bir çalışma modeliyle birlikte kapsayıcı ve sürdürülebilir faaliyetler yürüttüklerini belirten Akkol, işlerin geleceğini şekillendirmede büyük rolü olan Uluslararası Çalışma Konferansı'nın tüm paydaşları daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çalışma dünyası için ileri taşıdığını ifade etti.

Konferansa, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve TİSK'e üye sendikaların yöneticileri katıldı.