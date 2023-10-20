TİSK Başkanı Akkol: Çalışma hayatında ortak akıl önemli

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Üçlü Danışma Kurulu toplantısına ilişkin, "Çalışma hayatında her konunun devlet-işçi-işverenin ortak aklı ile çözülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Akkol, Üçlü Danışma Kurulu toplantısının, Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog teması ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlendiğini belirtti.

Devlet, işçi ve işveren olarak yeniden bir araya gelmenin TİSK için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Akkol, "Bugün toplantımızda Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog temasıyla bir araya geldik. Bu konu, TİSK olarak da çok önem verdiğimiz bir konu. Çalışma hayatında her konunun devlet-işçi-işverenin ortak aklı ile çözülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

TİSK'in konuları ele alış biçiminin sadece işveren penceresinden değil, tüm paydaşların görüşleri doğrultusunda olduğunu belirten Akkol, şunları kaydetti:

"TİSK olarak attığımız her adımda paydaşlarımızın görüşlerini dikkate alarak çıktılar üretmeye çalışıyoruz. Bunun en güzel örneğini salgın sırasında yaşadık. Devlet-işçi ve işveren olarak yine hep beraber çalıştık. İstihdamın korunması, işletmelerin sürdürülebilirliği için beraber hareket ettik. Keza, asgari ücreti de üçlü mutabakatla tamamlamak bizim için hep önemli oldu. İşçi-işveren olarak konunun farklı tarafları gibi kabul edilsek de aslında başarılı bir çalışma hayatı için hedeflerimiz ortak. Bu nedenle, bugüne kadar birçok basın açıklamasında, birçok etkinlik ve toplantıda, istihdam için, ülkemizin gençleri ve kadınları için oluşturduğumuz komitelerde bir arada olduk. Taleplerimizi birlikte dile getirdik. Bu toplantı ile tüm paydaşları sosyal diyalog odağıyla bir araya getiren Bakanımıza da bir kez daha şükranlarımızı sunarız."

Üçlü Danışma Kurulu'nda, TİSK olarak çalışma hayatına dair talepleri, ortak fayda odağında ilettiklerini ifade eden Akkol, toplantının başarı ile sonuçlanacağına inandığını ve kurulun toplanmaya devam etmesini dilediklerini aktardı.