TİSK Başkanı Akkol: 'Asgari ücrette yıl sonu beklenilsin' gibi bir görüşümüz yok

TÜRKİYE İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Türk işverenleri olarak ara dönem artış yapılmasında mutabıkız. 'Ara dönem olmasın, yıl sonu beklenilsin' gibi bir görüşümüz yok" dedi.

TİSK Başkanı Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ettikten sonra gazetecilere konuştu. Akkol, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrete yapılacak ara zammı belirlemek için yarın ilk toplantısını yapacağını hatırlatarak, "TİSK'in duruşu belli. Ülkemizin ve çalışma hayatımızın önceliği olan her konu, bizim için de önceliklidir. Şu an kamuoyunda asgari ücretin güncellenmesine ilişkin bir beklenti var. Biz de bu beklentiyi karşılamak için Türk işverenleri olarak neler yapabilirizi masaya getireceğiz. Bu süreçte sosyal diyaloğa önem veriyoruz. Yeni ekonomi programını nasıl destekleyebilirizi ve sorunların çözümüne nasıl katkı sağlayabilirizi düşünüyoruz. Çalışanlar tarafında beklentiye sahip konuları nasıl desteklerize odaklanıyoruz. Bunu sosyal diyalogla yapıyoruz. TÜRK-İŞ başta olmak üzere işçi kesiminin tüm üyeleriyle istişare halindeyiz. Bakanı'mız da sosyal diyaloğu iyi bilen bir isim, uyumlu bir şekilde çalışacağımızı biliyoruz" dedi.

'KOMİSYON, HER ŞEYİ DİKKATE ALIYOR'

'MUAZZAM BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTIK'

Akkol, asgari ücrette işveren desteğinin artırılması yönünde bir taleplerinin olup olmadığının sorulması üzerine de "Hem asgari ücretin üçlü mutabakatla imzalanması hem işverenlerin istihdamın devam etmesi hem de çalışanların gelirinin artması çok kritik. Bunları gündemimizde tutacağız. İşveren desteğinin artırılarak, devam etmesi konusunda Sayın Bakanı'mıza talebimizi arz ettik. İşveren desteğinin özellikle belirli büyüklükteki işverenler için artırılarak verilmesi önemli. Ücretlerin asgari ücret kadar olan kısmında artık vergi alınmıyor. Bu konuda dünyadaki 5 ülkeden biri olduk. Türk çalışma hayatı olarak devletimizin liderliğinde muazzam bir iş birliğine imza attık. Bu tür güzel uygulamaları artırmaya ihtiyacımız var. Çalışanların da refah seviyesini daha fazla artıracak gelir vergisi dilimlerinde ve oranlarında güncellemeler yapılabilir. TİSK olarak bunun altına imza atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Haber-Kamera: Kaan ULU-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,