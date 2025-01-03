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TİSAŞ, PX5.7 Tabancası ile ABD Pazarına Girdi

TİSAŞ, PX5.7 Tabancası ile ABD Pazarına Girdi
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Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ), uzun AR-GE çalışmalarının ardından geliştirdiği PX5.7 model tabancasını ABD'ye ihraç etmeye başladı. Ürün, kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir özellikleriyle dikkat çekiyor ve zorlu testlerden başarıyla geçti.

Doğu Karadeniz'de silah üretim alanında faaliyet gösteren Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ) seri üretimine geçen yıl başladığı PX5.7 modelini ABD'ye ihraç ediyor.

Trabzon'da Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde 1993'ten bu yana faaliyet gösteren TİSAŞ, PX5.7 modeliyle ihracat rakamlarını da yükseltti.

Uzun yıllar AR-GE çalışması yapıldıktan sonra üretime başlayan PX5.7 delici mühimmat tipiyle ve fişek çıkış hızıyla emsallerinden farklılık gösteriyor.

Kullanıcı ihtiyaçları ve diğer modellerdeki geri dönüşler hesaplanan bu tabancalara, çeşitli aksesuar da yerleştirilebiliyor.

TİSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Murat Alemdaroğlu, AA muhabirine, 3 yıllık AR-GE çalışmasının ardından bu modelin üretimine başlandığını söyledi.

Tabancanın global pazarda özel bir yeri olduğunu belirten Alemdaroğlu, "Uzun uğraşlar sonucunda gerçekleştirebildiğimiz bir model. Zaten dünya üzerinde de sayılı firmalar arasında üretiliyor. İçerisinde bazı patentli çalışma sistemleri de ilave ettiğimiz bir modelimiz. 2024 yılının başında piyasaya sunduk. Hedef pazar olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni seçmiştik. Zaten bunu gerçekleştirirken aynı zamanda kolluk güçlerinin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurduk." dedi.

Tabancanın kendine has bazı özellikleri olduğunu dile getiren Alemdaroğlu, üretim sürecinde birçok zorlu testi başarıyla geçtiğini aktardı.

Üretimde hassas ve ileri teknoloji kullanıldığının altını çizen Alemdaroğlu, "Bu tabanca modelini halihazırda Türkiye'de üreten tek firmayız. Dünya üzerinde de üreten 4-5 firmadan bir tanesiyiz. Kullanım alanı Amerika Birleşik Devletleri. Güçlü bir mühimmat tipi var. Aynı zamanda güçlü bir mermi çıkış hızı var. Ondan dolayı da delici ve tahribat gücü yüksek bir silah." diye konuştu.

Alemdaroğlu, tabancanın 20 artı 1 mermi kapasitesi olduğunu, askeri versiyondaki fişek tipinin 700-720 metre bölü saniye çıkış hızına ulaşabildiğini vurguladı.

Kullanıcıların istekleri doğrultusunda farklı özellikler eklediklerini de ifade eden Alemdaroğlu, şunları kaydetti:

"İçerisine monte etmiş olduğumuz şase sistemiyle beraber çok rahat montaj yapılabilir bir hale getirdik. Basit bir sistem oluşturarak da arıza oranını minimum seviyeye indirgemeye çalıştık. Aynı zamanda ürün üzerine eklemiş olduğumuz opsiyonerler ile beraber kullanıcının ihtiyaç duyduğu aksesuarları da bu üründe kullanma imkanı sağladık. Bir red-dot kullanımı ya da lazer, fener gibi aksesuarların kullanımını bu ürünle beraber standart hale getirdik. Yüksek şarjör kapasitesiyle beraber zaten kullanıcı istediği şekilde atış yapabilme imkanına da sahip."

Ürünün çabuk yükselişe geçeceğini belirten Alemdaroğlu, 2024'te 22 bin civarında satış yapıldığını 2025'te bu rakamı daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Ekonomi
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