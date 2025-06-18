Tiryaki Agro, Gaziantep'te Yeni Yatırım ile Büyüyor

Tiryaki Agro, Gaziantep'te gerçekleştirdiği 7 bin 500 metrekarelik yeni arazi yatırımıyla mevcut tesisini iki katından fazla büyüttü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üç kıtada 10 lokasyonda toplam 27 fabrika ve işleme tesisiyle faaliyet gösteren Tiryaki Agro, Gaziantep'teki yeni yatırımıyla katma değerli fıstık ürünlerine odaklanıyor.

Şirketin bu yatırımıyla, Gaziantep'in tarımsal üretim kapasitesini ve ihracat potansiyelini artırarak bölge ekonomisine ve tarımsal sürdürülebilirliğe de katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye'nin ve bölgenin önemli kuruyemiş tedarikçilerinden Tiryaki Agro, Lidya Nuts markasıyla Gaziantep'teki kalite sertifikalı ve ileri teknolojili üretim tesislerinde, Antep fıstığını hem atıştırmalık hem de endüstriyel formatlarda işleyerek Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Çin ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarına ulaştırıyor.

Şirket, 2030 stratejik hedefleri doğrultusunda Antep fıstığını dünya genelinde daha yaygın ve erişilebilir kılmayı da amaçlıyor.

Antep fıstığı, 2000'de Gaziantep için coğrafi işaret olarak tescillendi. Dünyada yılda 1 milyon tonun üzerinde fıstık üretiliyor. Son 10 yılda üretimini 10 kat artıran Türkiye, bu alandaki başarısıyla dikkati çekiyor.

Türkiye, dünya fıstık üretiminde yaklaşık yüzde 30 payla ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Dünya fıstık ihracatında ise ABD ve İran'ın ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Fıstık ağaçlarının sayısının artırılması için yapılan çalışmaların meyvesini vermeye başlamasıyla 2025 yılı Türkiye'de fıstığın en çok üretildiği yıl oldu. Bu olumlu gelişmenin de Türkiye'nin fıstık pazarındaki payını artırması bekleniyor.