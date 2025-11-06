Haberler

Tıraş ve Saç Kesme Makineleri İthalatında Gözetim Uygulanacak

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında gözetim uygulanmasına karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile makinelerin ithalatında usul ve esaslar belirlendi.

Tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre söz konusu makinelerin ithalatında birim gümrük kıymeti, adet başına 10,5 dolar olacak.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
