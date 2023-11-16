TİM Üyelerine Türkiye Sigorta'dan Özel İndirimler

Türkiye Sigorta ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında imzalanan işbirliği ile TİM'e bağlı ihracatçı birlikleri üyeleri, Türkiye Sigorta Nakliyat Emtia Sigortalarında özel indirimlerden faydalanabilecek.

Türkiye Sigortadan yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bugüne Türkiye'nin değerlerinin ve büyük yatırımlarının yanında olan Türkiye Sigorta, TİM ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Türkiye Sigorta, ihracatçı birlikleri üyelerine özel olarak hazırladığı Nakliyat Emtia Sigortası ile mal sahiplerinin yüklerinin nakil vasıtasıyla (deniz yolu, hava yolu, kara yolu ve demir yolu) bir yerden başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıplara güvence sunarken Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası ile ulusal ve uluslararası taşımacılık ve depolama işleri yapan lojistik firmalarının nakliye, taşıma, depolama veya taşımacılığa ait sorumluluklarını yerel ve uluslararası konvansiyonlar kapsamında güvenceye alıyor.

Açıklamada göre, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak şunları kaydetti:

"Türkiye Sigorta olarak ülkemizin değerlerine ve ilerlemesinde sektörlerimizin yanında olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda TİM ile yaptığımız yeni işbirliğimizle ihracatçılarımızın risklerine güvence sunuyoruz. İhracatçı birlikleri üyelerine özel sektör fiyat ortalamasına göre oldukça rekabetçi fiyatlar ile kaliteli hizmet sunma taahhüdü vermekten gurur duyuyoruz.

Sektörümüzde mevcut emtia nakliyat ve nakliyat sigortaları bulunuyor. TİM için hazırladığımız ürünü bunlardan ayıran en önemli fark, ürünümüzün operasyonlarının doğrudan Genel Müdürlük ilgili birimlerimiz üzerinden VIP hizmet şeklinde yürütülecek olması. Üstelik VIP hizmetimize ek olarak ihracatçı birlikleri üyelerine, uygun fiyat ve taksit imkanlarının yanında yüzde 20 indirim sağlıyoruz."