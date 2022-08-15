TİM Odaklı İnoSuit'te yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı firmaların ve mentorların katılımı ile Odaklı İnoSuit Programı'nın 13'üncü döneminin lansman toplantısını gerçekleştirdi.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM firmaların gelişimine, dönüşümüne katkı sunmak ve küresel rekabetin içerisinde yer almalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda TİM Türkiye'nin inovasyon ekosistemini geliştirmek adına 6 yıldır sürdürdüğü Odaklı İnoSuit Programı'nın 1 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olan 13'üncü döneminin öncesinde "Odaklı İnoSuit Programı Eylül 2022 Dönemi Bilgi Paylaşım ve Ön Hazırlık Toplantısı" düzenlendi. TİM İstanbul Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Türkiye'nin farklı illerinden ihracatçı firmalar ve mentorlar katıldı.

TİM Genel Sekreteri Bilal Bedir'in açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Doç. Dr. Edin Güçlü Sözer, Doç. Dr. Mihriban Coşkun Arslan, Doç. Dr. Serkan Altuntaş ve Dr. Sibel Sain, "İnovasyon Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler" konulu bir sunum gerçekleştirdiler. Sunumun ardından İnoSuit Programı Akademik Koordinatörlerinden olan Dr. Merih Pasin ve Dr. Mehmet Aydın moderatörlüğünde "Rekabet Öncesi Şirketler Arası İnovasyon İş Birlikleri" başlıklı bir panel düzenlendi. Panelin ardından programa firma ve mentor tanıtımları ile devam edildi. Gün boyunca süren program, TİM Strateji, İnovasyon ve Girişimcilik Şubesi'nin gerçekleştirdiği "İnoSuit Programı Finansman Süreçleri ve İç İletişim Yöntemleri" konulu sunumdan sonra Odaklı İnoSuit Programı hakkında yapılan genel bilgilendirme ile sona erdi.

"Odaklı İnoSuit Programıyla bugüne kadar çok güzel çıktılar elde ettik"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TİM Genel Sekreteri Bilal Bedir, Odaklı İnoSuit Programıyla, Türkiye'nin dört bir yanından firma ve mentorları bir araya getirdiklerini ve bu program ile bugüne kadar çok güzel çıktılar elde ettiklerini ifade etti.

Bedir, yeni dönemde de Adana'dan İzmir'e, Antalya'dan Sakarya'ya firmaları ve mentorları bir araya getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Katılımcı firmaların geneline bakıldığında, inovasyon projelerinin başarıyla tamamlandığını, patent, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısının çoğaldığını gözlemlediklerini vurgulayan Bedir, kaydettikleri bu başarıların yeni döneme dair inançlarını ve motivasyonlarını artırdığına dikkati çekti.

52 farklı ilden 612 firma Odaklı İnoSuit Programına başvuruda bulundu

TİM, kendisine bağlı ihracatçı birliklerinin desteğiyle yürütmekte olduğu Odaklı İnoSuit Programı ile Türkiye'nin dört bir yanındaki firmalara kurumsal inovasyon alanında mentorluk verilmekte. Bugüne kadar 52 farklı ilden 612 firma Odaklı İnoSuit Programına başvuruda bulundu. Ayrıca 63 farklı ilde bulunan 144 üniversiteden 1.045 mentor başvurusu alındı. 2016 yılından bu yana devam eden programda şimdiye kadar 12 dönem başlarken, 9 dönem tamamlandı. 9'uncu Dönem ile birlikte 30 farklı ildeki toplam 129 şirket ve 18 farklı ilde yer alan 38 üniversiteden 60 mentor programı başarıyla tamamladı. Sözleşme imzalayan 163 firmaya toplamda 25.520 saat mentorluk hizmeti verildi.

Odaklı İnoSuit Programı'nın 1 Eylül'de başlayacak olan 13'üncü dönemine şimdiye kadar 65 firma ve 18 üniversiteden 25 yeni mentor başvuruda bulundu. Firmalar ve mentor adayları ile yapılan görüşmeler neticesinde 2 firma İnoSuit Hazırlık kulvarında, 6 firma İnoSuit Genel kulvarında, 17 firma İnoSuit Katma Değer Odaklı kulvarında, 1 firma ise İnoSuit İhracat Şampiyonları kulvarında olmak üzere toplam 26 firma "Eylül 2022 Dönemi" kapsamında eşleştirildi.

TİM, firmaların inovasyon yetkinliğine uygun kulvarda mentorluk desteği alabilmesi adına hayata geçirdiği Odaklı İnoSuit Programı ile inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde artırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu amaçla Odaklı İnoSuit Programı Genel, Hazırlık, Katma Değer Odaklı ve İhracat Şampiyonları olmak üzere 4 ayrı kulvar olarak kurgulandı. Program mart ve eylül olmak üzere yılda 2 dönem olarak gerçekleştiriliyor.