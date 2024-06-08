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TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni Gerçekleştirildi

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Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde "İhracatın Şampiyonları" ödül töreni Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde "İhracatın Şampiyonları" ödül töreni Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen TİM 31. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve çok sayıda katılımcı iştirak etti.

Törende mal ihracatı yapan ilk 10 firma ve hizmet ihracatı yapan ilk 10 firmanın yanı sıra e-ihracat birincileri ve 27 sektör birincisi firmaya ödülleri verildi.

Baykar, Savunma ve Havacılık Sanayi Sektör Şampiyonu olurken mal ihraç eden ilk 10 firma arasında da yer aldı. Baykar adına ödülü Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar aldı.

Mal ihraç eden ilk 10 firmaya ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe verdi. Ödülleri, Ford Otomotiv, Star Rafineri, Toyota Otomotiv, Türkiye Petrol Rafinerileri, Kibar Dış Ticaret, Vestel Dış Ticaret, Oyak- Renault Otomobil Fabrikları, Arçelik, Mercedes-Benz Türk ve Baykar aldı.

Hizmet ihracatında ödül alan ilk 10 firma ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Bolat ve TİM Başkanı Gültepe verdi.

Bu alanda ödül alan firmalar şöyle;

"Türk Hava Yolları, Pegasus, Güneş Ekspres Havacılık, İGA Havalimanı İşletmesi, TAV Havalimanları, Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi, Odeon Turizm İşletmeciliği, Anexservices Turizm, Ekol Lojistik ve Corendon Airlines."

E- İhracatta ilk 3 firma Trendyol, LC Waikiki ve Modanisa olarak belirlendi.

Sektör birincisi olan firmalar ise şunlar oldu:

"Habaş: Çelik, Şişecam: Çimento, Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Kibar Dış Ticaret: Demir ve Demir Dışı Metaller, FLO: Deri ve Deri Mamulleri, Vestel: Elektrik ve Elektronik, Ferrero: Fındık ve Mamulleri, Tersan Tersanecilik: Gemi, Yat ve Hizmetleri, Erdemoğlu Dış Ticaret: Halı, LC Waikiki: Hazırgiyim ve Konfeksiyon, Türk Hava Yolları: Hizmet, Oba Food: Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Bosch Termoteknik: İklimlendirme Sanayii, Star Rafineri: Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Özgür Tarım: Kuru Meyve ve Mamulleri, Ekom Eczacıbaşı: Madencilik Ürünleri, Türk Traktör: Makine ve Aksamları, Göknur Gıda Maddeleri: Meyve Sebze Mamulleri, Hayat Kimya: Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, İstanbul Altın Rafinerisi: Mücevher, Ford Otomotiv: Otomotiv Endüstrisi, Baykar: Savunma ve Havacılık Sanayii, Gümüşdoğa: Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller,??????? Queen Tarım: Süs Bitkileri ve Mamulleri, Akpa Tekstil: Tekstil ve Hammaddeleri, JTI: Tütün, Uçak Kardeşler: Yaş Meyve ve Sebze, Verde: Zeytin ve Zeytinyağı."

Kaynak: AA / Ekonomi

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