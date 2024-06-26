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TİM İhracat Pazar Monitörü Mayıs Ayı Sonuçları Açıklandı

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün (İPM) mayıs ayı sonuçlarında İhracat Talep Endeksi 99,7 puan, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,4 puan oldu. İhracat talebinde hafif bir artış yaşanırken, pazar dayanıklılığı da yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün (İPM) mayıs ayı sonuçlarında İhracat Talep Endeksi 99,7 puan, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,4 puan oldu.

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi yaratan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün mayıs ayı sonuçları paylaşıldı.

İhraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,1 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalış ile 99,7 oldu.

Endeks uzun dönem ortalamasının altında seyrederken, enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye paralel olarak, küresel talebi oluşturan göstergelerdeki kismi iyileşme endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.

Pazar Dayanıklılık Endeksi 99,4 oldu

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen Pazar Dayanıklılık Endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,6 artış, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,1 yükseliş ile 99,4 oldu.

Orta Doğu'da yükselen tansiyonun kısmen düşmesi, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumlu etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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