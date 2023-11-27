Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara'da yapıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısının Ankara'da yapıldığını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından, toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Toplantıda TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve birlik başkanlarının da hazır bulunduğunu ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yola çıktığımız bu yeni dönemde devletimizi dünyanın her noktasında başarıyla temsil eden, ülkemizin gururu ihracat camiası ile 'Hedef 2024: Yeni Pazarlar, Yeni Rekorlar' başlığı altında, dünya üzerindeki her bir ülke için ayrı ayrı yapılabilecek çalışmaları, kalıcı fırsatları ele aldık. Küresel ekonomi, lojistik ve tedarik zinciri konularının yanı sıra, tüm boyutlarıyla dış ticaretimizin bugünü ve geleceği hususunda önemli tespitler ve önerileri dinledik."

Bolat, paylaşımında, toplantıya katılan ve fikirlerini sunan, Türk ekonomisinin daha güçlü, daha rekabetçi bir seviyeye gelmesi için çaba gösteren herkese şükranlarını sundu.