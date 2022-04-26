TİM'den üyelerine bilgi güvenliği uyarısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) @tim.org.tr uzantısı dışında gelen e-postaların dikkate alınmaması konusunda üyelerini uyardı.

TİM'den yapılan açıklamada, "tim@tim.com ve/veya benzeri adreslerden kurumumuz tarafından atılmış gibi gösterilen e-postaların Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, @tim.org.tr uzantısı dışında gelen e-postaların dikkate alınmaması, e-posta ile birlikte gelen eklerin açılmaması, e-postada yer alan linklere tıklanılmaması ve istenilen bilgilerin iletilmemesi büyük önem arz etmektedir.

Bu e-posta saldırıları ile ilgili gerekli hukuki ve teknik süreçler başlatılmıştır. Siz ihracat ailemizin değerli üyelerine önemle duyurulur."