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TİM'den üyelerine bilgi güvenliği uyarısı

AA - Furkan Gençoğlu - Ekonomi
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TİM'den üyelerine bilgi güvenliği uyarısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) @tim.org.tr uzantısı dışında gelen e-postaların dikkate alınmaması konusunda üyelerini uyardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) @tim.org.tr uzantısı dışında gelen e-postaların dikkate alınmaması konusunda üyelerini uyardı.

TİM'den yapılan açıklamada, "tim@tim.com ve/veya benzeri adreslerden kurumumuz tarafından atılmış gibi gösterilen e-postaların Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, @tim.org.tr uzantısı dışında gelen e-postaların dikkate alınmaması, e-posta ile birlikte gelen eklerin açılmaması, e-postada yer alan linklere tıklanılmaması ve istenilen bilgilerin iletilmemesi büyük önem arz etmektedir.

Bu e-posta saldırıları ile ilgili gerekli hukuki ve teknik süreçler başlatılmıştır. Siz ihracat ailemizin değerli üyelerine önemle duyurulur."

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi

Türkiye, Ekonomi, Haberler

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