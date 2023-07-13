Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, buğday hasadına katılarak bu yıl buğday rekoltesinin geçen yıldan daha yüksek olduğunu belirtti. Gültepe, bu durumun iç pazardaki ihtiyaçların karşılanması ve ihracatın artması açısından büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, tarım sektöründe 2022 yılında büyük bir artış beklediklerini ve Türkiye'nin 400 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için çalıştıklarını söyledi. Avrupa ile yakınlaşmanın Türk ihracatçısı açısından önemli olduğunu vurgulayan Gültepe, talepte düşme olmazsa önümüzdeki dönemlerde artış beklediklerini belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe Silivri'de buğday hasadına katıldı.

İHBİR'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gültepe, bu yıl buğday rekoltesinin geçen yıldan daha yüksek olduğunu belirterek, rekoltenin yüksek olmasının hem iç pazardaki ihtiyaçların karşılanmasında hem de ihracat tarafındaki artışlarda çok büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

2022 yılında tarım sektörünün çok büyük bir artış gösterdiğini aktaran Gültepe, "Sahadaki rakamları baz alınca, ikinci yarıda bütün tarım sektöründe Türkiye'nin her bölgesinde oluşan rekoltelerle normal artışın üzerinde bir artış olacağını görüyoruz. Bunun da hem ihracata hem üretime hem de istihdama çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Türkiye bizim, her yer bizim. Bizler, sektörlerin önünü açmak için sahalardan aldığımız bilgileri ve problemleri bakanlıklarımızla iş birliği yaparak, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamış olduğu '2028 yılında 400 milyar dolar ihracat' hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gültepe, Avrupa ile yakınlaşmanın Türk ihracatçısı açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son bir yılda Avrupa Birliği tarafında biraz talepte daralmalar yaşanıyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna savaşının etkilerinden dolayı ve Türkiye'de maliyetlerin artması ile hem talepte düşme hem de kayma var. 2023'ün ilk 6 ayında Avrupa'ya yüzde 2,6'ya yakın bir artış oldu ama önümüzdeki dönemlerde hem siyasi ilişkilerin gelişmesi hem de Türk insanının o bölgelerdeki yatırımları, ilişkileri daha iyi bir şekilde yürütmemize neden oldu. Talepte de bir daralma, ekonomide bir durgunluk olmazsa rakamların özellikle temmuz, ağustostan sonra artacağını tahmin ediyoruz."

Her sektörün kendi büyüme stratejisini ortaya koyduğunu belirten Gültepe, "Şu anda tarım sektörü dünyada son iki-üç yılda 1 buçuğa kadar pay alıyor. Dünya un ihracatında zaten bir numarayız. İşte, nasıl un konusunda birinciysek, 'diğer sektörler nasıl birinci olabilir?' konusunda da çalışmalar yapılmalı. Tabii, mevcut durumda kapasiteleri yüzde 90'ın üzerinde kullanmalıyız. Kapasite kullanım oranları şu an düşük, önce onları doldurmalıyız. Böylece, çok rahat bir şekilde 300 milyar doları yakalayabiliriz." şeklinde konuştu.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı da finansmana erişimde sorunların olduğunu bildirerek, "Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde ihracatı artırabilmemiz için geçtiğimiz yıl kapasite kullanım oranlarının yaklaşık yüzde 80'lerde olduğunu düşünecek olursak ciddi anlamda yeni yatırımlara ihtiyacımız var. Yani, müesseselerimizde kapasite artırımlarına ve çeşitliliklere ihtiyacımız var. Bunun için de yatırım finansmanı konusunda destek almalıyız." açıklamasında bulundu.

Taycı, bu yıl buğdayda 21 milyon tonluk bir rekolte beklediklerini kaydederek, "TMO, dünya piyasalarının üzerinde bir buğday fiyatı açıkladı. Buna rağmen bu fiyatların da stabil hale gelip en azından yıl sonuna kadar da tüm ürünlerde bakliyat ve hububat dahil olmak üzere fiyatların stabil gideceğini de öngörüyoruz. Fiyatlarda yükseliş beklemiyoruz. Çünkü hem dünyada ürünümüz var, hem de Türkiye'de ürün fazlamız var. İhracata odaklanacağız." ifadelerini kullandı.