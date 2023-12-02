TİM Başkanı Gültepe, kasım ayı ihracat rakamları toplantısında konuştu Açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, sektörler özelinde ihracat rakamlarına değinerek, "Bu ay 3 milyar 172 milyon dolarla otomotivi ilk sırada görüyoruz. Otomotivi, 2 milyar 879 milyon dolarla kimya, 1 milyar 432 milyon dolarla hazır giyim, 1 milyar 396 milyon dolarla elektronik ve 1 milyar 251 milyon dolarla mücevher sektörü takip ediyor." dedi.

Kasım ayı ihracat verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Gültepe'nin katıldığı toplantıyla İstanbul'da açıklandı.

TİM Başkanı Gültepe, yıl sonuna adım adım yaklaşıldığını ve heyecanlarının her geçen gün arttığını belirterek, 1 ay sonra yıllık ihracat performansının netleşeceğini vurguladı.

Bu yıl 255 milyar dolar mal, 100 milyar dolar hizmet ihracatı hedeflediklerini anımsatan Gültepe, hedefe ulaşmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Gültepe, kasım ayında 23 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Önceki yıla göre yüzde 5,2 artıdayız. Böylece, tarihimizin en yüksek kasım ayı ihracatına imza attık. Bu ay 2023'te en çok ihracat yaptığımız ikinci ay olarak kayıtlara geçti. 11 aylık ihracatımız 233 milyar dolara yaklaştı. İçeride ve dışarıdaki tüm olumsuzluklara rağmen ocak-kasım dönemini geçen yıla göre artıda tamamladık. 12 aylık ihracatta 255,8 milyar dolara ulaştık. Hizmet ihracatımızda da pozitif gidişat sürüyor. 9 ayda 75 milyar dolardayız. Geçen yıla göre yüzde 14 artıdayız. 12 aylık verilerde ise 98 milyar doları geçmiş bulunuyoruz."

"Otomotiv sektörü bu ay 3 milyar 172 milyon dolarla ilk sırada"

Mustafa Gültepe, sektörler özelinde ihracat rakamlarına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu ay 3 milyar 172 milyon dolarla otomotivi ilk sırada görüyoruz. Otomotivi, 2 milyar 879 milyon dolarla kimya, 1 milyar 432 milyon dolarla hazır giyim, 1 milyar 396 milyon dolarla elektronik ve 1 milyar 251 milyon dolarla mücevher sektörü takip ediyor. Burada bir konunun altını çizmek istiyorum. Küresel konjonktürün de etkisiyle bazı sektörlerimiz ciddi kan kaybı yaşıyor. Bu sektörlerimizin durumunu gözden geçirmemiz ve hızlı aksiyon alacak çözümler üretmemiz gerekiyor."

İllerin ihracatına bakıldığında ise geçen ay 37 ilin ihracatını artırdığını aktaran Gültepe, en çok ihracat yapan 5 ili, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara şeklinde sıralarken, Adana, Eskişehir, Aydın, Giresun, Şanlıurfa ve Amasya'dan oluşan 6 ilin ise tarihlerinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını söyledi.

Gültepe, "Kasımda 1517 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalarımız ihracatımıza 267 milyon dolarlık katkı sundu. Birim ihracat değerimiz ise 1,49 dolar oldu. Avro/dolar paritesinin ihracatımıza pozitif etkisi devam ediyor. Geçen ay parite farkı ihracatımıza 537 milyon dolar katkı verdi. 11 aydaki toplam katkı 2,9 milyar dolara yükseldi. En çok ihracat yaptığımız ülkeler ise 1 milyar 750 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 460 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 285 milyon dolarla Irak, 1 milyar 259 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 126 milyon dolarla İtalya şeklinde sıralandı. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ne ihracatımız yüzde 6 artışla 9 milyar dolar oldu." diye konuştu.

"Uluslararası kurum ve kuruluşların ülkemizin büyümesini pozitif yönde revize ettiğini gözlemliyoruz"

TİM Başkanı Gültepe, Dünya Ticaret Örgütünün 2023 yılı küresel mal ticaret hacmindeki artış beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 0,8'e çektiğine dikkati çekerek, bu yılın küresel ticarette "Soluklanma Yılı" olarak öne çıktığını dile getirdi.

Gültepe, 2024 ve 2025 için ise beklentilerin pozitif yönde olduğunun altını çizerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz her fırsatta ' Türkiye ihracatla yükselecek' diyoruz. Büyüme ise en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü. Üçüncü çeyrekte yüzde 1,1 artan mal ve hizmet ihracatı büyümeye 0,3 puan katkı verdi. Büyümede üretim ve ihracatın yeri her zaman kritik önem taşıyor. Üretimi ve ihracatı ancak yatırımla büyütebiliriz. Yatırım için de finansman gerekiyor. İhracatçımızın krediye erişim konusundaki sorunları son birkaç ayda büyük ölçüde çözüldü. En son Merkez Bankasının reeskont kredilerinde iskontoyu sabitleme kararını büyük bir memnuniyetle karşıladık. İhracatı önceleyen yaklaşımları nedeniyle ekonomi yönetimimize teşekkür ediyorum. Elbette yatırım ortamını iyileştirecek çözümleri de üretmemiz gerekiyor. Çünkü yatırımlar arttıkça üretim, üretim arttıkça ihracat yükseliyor. İhracatla beraber, Türkiye büyüyüp, gelişiyor. Nitekim uluslararası kurum ve kuruluşların ülkemizin büyümesini pozitif yönde revize ettiklerini gözlemliyoruz."

IMF'nin ardından OECD'nin de Türkiye ekonomisi için 2023 ve 2024 büyüme beklentisini yükselttiğini hatırlatan Gültepe, OECD'nin Türkiye ekonomisinin 2023 büyüme beklentisini yüzde 4,5'e, 2024 beklentisini ise yüzde 2,9'a çıkardığını kaydetti. Gültepe, Türkiye'nin büyüdükçe, 2024 tahminlerini yine revize etmek durumunda kalacaklarına inandığını belirtti.

"Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünü çifte rekor ve alnımızın akıyla tamamlayacağız"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracat için diğer bir önemli konunun ise küresel enflasyon olduğunu aktardı.

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Avro Bölgesi'nde enflasyonun son 2 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD tarafında da Fed'in faiz artırımlarında sona yaklaştığının sinyalleri geliyor. Çin'in imalat faaliyeti, yavaşlayan yurt dışı talep dolayısıyla ekimin ardından kasımda da daraldı. Özetle dünyada dengeler yeniden sağlanmaya çalışıyor. Böylesi bir ortamda, ihracatımızın pazar çeşitliliğini daha da artırmak istiyoruz. Ticaret heyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Yarın Moritanya-Senegal ticaret heyetimiz yola çıkıyor. Pazartesi günü bir başka heyetimiz Cezayir'de olacak."

Ticaret Bakanlığının desteğinde, TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak, 2023'ü 148 ticaret heyeti ve 53 alım heyetiyle toplamda 200'ün üzerinde heyetle tamamlayacaklarını kaydeden Gültepe, "255 milyar doları son 12 ayda aştık. Yıl sonunda da 255 milyar dolar mal, 100 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimize ulaşacağız. Bir başka ifade ile Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünü çifte rekor ve alnımızın akıyla tamamlayacağız." diye konuştu.