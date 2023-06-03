TİM Başkanı Gültepe'den yeni kabine değerlendirmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Üretim ve ihracatın ülke ekonomisi için vazgeçilmez olduğunu belirten Gültepe, yeni kabinede ekonomi yönetiminin ticaretin dinamiklerini iyi bilen isimlerden oluşmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TİM'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gültepe, yeni kabinenin hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye'nin ihracatını artırmak için bir önceki dönemde yan yana çalıştığımız bakanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üretim ve ihracatın ülke ekonomisi için vazgeçilmez bir yerinin bulunduğunu aktaran Gültepe, şunları kaydetti: ???????

"Türkiyemizi kalkındırmanın, milletimizin refahını artırmanın yolu, kaynaklarımızı en etkili şekilde kullanmaktan, ürettiğimize değer katmaktan ve daha çok ihracat yapmaktan geçiyor. Bizim ihracatta büyük hedeflerimiz var. Ülkemizi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalışıyoruz. Yeni kabinede ekonomi yönetiminin ticaretin dinamiklerini iyi bilen, gerek yurt içinde gerekse uluslararası arenada güven duyulan isimlerden oluşmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzun altını çizmek istiyorum. Ülkemizin daha fazla ihracat yapması için omuz omuza çalışacağız. Bu vesileyle bütün bakanlarımıza başarılar diliyorum."