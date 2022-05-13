İSTANBUL (İHA) - TİM Başkanı Gülle: " Türkiye'nin güvenilir bir iş ortağı olduğunu tüm dünyaya gösterdik"

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: "Cari açığın kapatılmasına 21 milyar dolarlık katkı vereceğiz"

Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları ödüllendirildi

İSTANBUL - İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ihracatçılarına gösterdikleri başarı için ödül töreni düzenledi. Törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Nisanda tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşmanın gururunu yaşadık. Türkiye'nin güvenilir bir iş ortağı olduğunu tüm dünyaya gösterdik" dedi. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe de sektör olarak bu yıl cari açığın kapatılmasına 21 milyar dolar katkı vereceklerini belirtti.

2021 yılında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatında Türkiye için geçen yıl 20,3 milyar dolarlık rekor ihracata imza atmasına katkı sağlayan firmalara ödül verildi. Gecede firmalara toplam 63 platin, 138 altın, 181 gümüş, 738 bronz ve bin 328 de başarı ödülü verildi. Törende konuşan İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, "Aylık verilere baktığımızda nisan 2021'e göre yüzde 26 artıdayız. Ocak-Nisan dönemini ise geçen yılın yüzde 18,5 üzerinde tamamladık Aylık ihracatta 2 milyar dolar çıtasını ilk kez mart ayında geçtik Böylece tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Mustafa Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyonun katma değerli üretimi, istihdama katkısı ve ihracatı ile Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi. Sektör olarak 2021'de başarılı bir performans sergilediklerini belirtti.

"Pandemi ile geçen iki yılda 100 bin ilave istihdam oluşturduk"

Pandemi döneminde istihdama önem verdiklerini belirten Gültepe "Ham madde tedarikindeki sıkıntılara, yüksek maliyet artışlarına rağmen 2021'de yatırıma, üretmeye ve insanımıza iş imkanı oluşturmaya devam ettik. Sektör olarak geçen yıl 7 milyar TL'lik yatırım yaptık. 70 bin insanımız için ilave istihdam oluşturduk. 2022'de de aynı hızla yolumuza devam ediyoruz. Şubat ayı itibarı ile toplam istihdamımızı 691 bine çıkardık. Sadece şubat ayında 11 bin insanımıza iş sağladık. SGK verilerine göre şubatta ki 47 bin kişilik istihdam artışının neredeyse yüzde 25'ine sektör olarak biz imza attık. Pandemi ile geçirdiğimiz iki yılda ülkemize kazandırdığımız ilave istihdam 100 bine ulaştı" dedi.

"Dört aylık ihracatta 2021'e göre yüzde 18,5 artıdayız"

Kapasite kullanımında yüzde 84,1'e ulaştığı sektörün üretim ve ihracatta da yoluna hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Gültepe, "Aylık ihracatta 2 milyar dolar çıtasını ilk kez mart ayında geçtik. Nisanda 2 milyar 42 milyon dolarla rekorumuzu yeniledik. Böylece tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirmiş olduk. Aylık verilere baktığımızda nisan 2021'e göre yüzde 26 artıdayız. Ocak-Nisan dönemini ise geçen yıla göre yüzde 18,5 artıda kapattık. Dört aylık ihracatta ilk kez 7,5 milyar dolar sınırına yaklaştık. Ağustos ayında İstanbul'da IFCO Fuarımızın ikincisini düzenleyeceğiz. Eğer bir aksilik olmazsa fuarımızın da oluşturacağı sinerji ile 2022'yi 23 milyar dolar bir ihracat ile tamamlayacağız. Geçen yıl ülkemize net 18,5 milyar net döviz kazandırmıştık. Bu yıl 21 milyar dolarlık net ihracat öngörüyoruz. Bir başka ifade ile hazır giyim sektörü olarak ülkemizin cari açığının kapatılmasına 21 milyar dolarlık katkı yapmış olacağız" şeklinde konuştu.

"2021'i rekorla bıraktık"

2021 yılını rekorlarla bıraktıklarını belirten Gültepe, "Pandemi sonrası hem Türkiye'nin ihracatı hem hazır giyimin ihracatı her ay farklı seviye atladı. 2021'i rekorla bıraktık. 2022'ye planlamış olduğumuz oranın üzerinde bir artışla özellikle son dört ayda yaklaşık yüzde 18,5 gibi bir artış hazır giyimde yaşandı. Mart Nisan ayında 2 milyar doları aştığımız 2 ay oldu. İlk dört beş ay bizim sektörümüz için çok başarılı geçti. Herhangi bir eksiklik ve aksaklık olmazsa önümüzdeki döneme bakarsak 2022 için ortaya koymuş olduğumuz 23 milyar doları aşacağımızı tahmin ediyorum. Özellikle orta vadede kilogram ihracat birim fiyatını 40 dolara, ihracatı da 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

TİM Başkanı Gülle: "83,5 milyar dolar ihracat ile hedefi yakaladık"

Zorlu geçen pandemi döneminde Türkiye'nin güvenli liman olarak öne çıktığını vurgulayan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Nisanda tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşmanın gururunu yaşadık. Geçen ay ihracatımız, 2021'e göre yüzde 25 artarak 23,4 milyar dolara ulaştı. Böylece yılın ilk dört ayında, 83,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş olduk. 250 milyar dolarlık ihracat hedefi için, yılın üçte birlik dönemini hedefimize tam ulaşarak kapattık. Bu dönemde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız da son derece başarılı işlere imza attı. Pandemi sonrası dönemde küresel tedarik zincirlerinde önemli bir dönüşüm sürecine girdik. Bu dönüşüm sürecinden Türkiye, hesaplamalarımıza göre, ihracatına 23 milyar dolar artı değer kattı. Hazır giyim sektörümüzün bu küresel tedarik zincirlerindeki değişimden elde ettiği ekstra değerin ise 2,5 milyar dolar olduğunu hesapladık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin güvenilir bir iş ortağı olduğunu tüm dünyaya gösterdik"

Pandemi dönemi sonrası jeopolitik risklerin arttığını belirten Gülle, "Dünyanın normalleşmesinin biraz daha zaman alacağını biliyoruz. Bu nedenle biz pandemi döneminde yakalamış olduğumuz bu ihracattaki sürdürülebilirlik programını istikrarlı bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Lojistikte yaşanan bu sorunlar ülkemiz için büyük fayda sağladı. Bu dönemde tedarik açısından güvenilir bir liman olduk. Türkiye'nin güvenilir bir iş ortağı olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Tercih edilmesinin sebebi sadece fiyat bazında değil. Sürdürülebilir ve çevreye sağlıklı üretim yapan firmalarımızın hassasiyetidir. Ülke olarak hiçbir ülke ile sorunumuz kalmadı. Bu bizim için çok önemli bir avantaj. Bunu çok iyi değerlendireceğiz. Ayrıca Türkiye'nin her şart ve koşulda üretimini devam ettirmesi çok ciddi avantajlar sağlayacak. Buna Ukrayna Rusya savaşı da dahil. Bütün dünyayı etkileyen bu savaşta Türkiye hem barışçıl hem de dünyaya çok olumlu bir mesaj verdi. Türkiye aynı zamanda hem diplomaside bir arabulucu rolünü gerçekleştirirken, ticarette de dengeli bir üretim süreci sürdürüyor. Bu iki konunun vermiş olduğu avantaja ve ülkemizin pandemi sonrası ortaya çıkan sürdürülebilirlik değerleri içerisinde çevreye, doğaya ve insan sağlığına dikkat eden üretimdeki avantajları ile ülkemiz bundan sonra ihracatını her geçen gün arttırarak devam edecektir. 2022 deki hedefimize yaklaşıp bu hedefi de geçeceğimizi öngörüyoruz. Başta Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize bu önemli süreci çok iyi yönettikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

"Nisan ayındaki ihracatımız İsrail'e 190 milyon dolar arttı"

İsrail'e yaklaşık 7 yıl sonra bir ticari heyet gerçekleştirdiklerini belirten Gülle, "İsrail Cumhurbaşkanının ülkemizi ziyaret etmesiyle iki ülke arasındaki mevcut siyasetten çok etkilenmeyen ticari atmosferi daha da arttırdı. Nisan ayındaki ihracatımız İsrail'e 190 milyon dolar arttı. Sonrasında İspanya'ya yapmış olduğumuz heyetle nisan ayında 170 milyon dolar bir artış oldu. Genel olarak ticari heyetlere büyük beklenti olduğunu görüyoruz. Öncelikli ülkelerimize ticari heyetler düzenleyerek hem uzun zamandır gidemediğimiz ülkelerle bir arada olmak hem de ticari havayı okumak gerekiyor. Öncelikli tabi ki Suudi Arabistan ve mısır ülkeleri geliyor. Ticari heyetlerimize kaldığımız yerden her ay bir tane veya iki tane yaparak devam edeceğiz" diye konuştu.