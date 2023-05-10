TİM Başkan Vekili Tecdelioğlu: 'Ciddi kapasite artışları oldu, şimdi hedef pazar paylarımızı büyütmek'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, son dönemlerde kapasite artışlarının yaşandığını belirterek, "Şimdi hedef ihracat pazarlarımızdaki paylarımızı büyütmek. Bunun için sektörel bazda teşviklerin artırılması gerekiyor." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tecdelioğlu, Türkiye'nin 2019 yılıyla birlikte yakaladığı enerjiyi çok iyi kullandığını belirterek, salgın sürecinde sağlık ve üretim ekosistemlerinde kendi kendine yeten yapısı ile daha önce yapılamayanın yapıldığı, üretilemeyenin üretildiği bir döneme girdiğini söyledi.

Son dönemlerde ciddi yatırımlar ile birlikte kapasite artışlarının yaşandığını aktaran Tecdelioğlu, "Şimdi hedef ihracat pazarlarımızdaki paylarımızı büyütmek. Bunun için sektörel bazda teşviklerin artırılması gerekiyor. Metal sektörünün yarattığı katma değer çok yüksek. Kilogram bazında ihracat rakamımız 5 dolar seviyesine geldi. Bakırıyla, alüminyumuyla, paslanmazıyla, dökümüyle, hırdavatıyla, armatürüyle Türkiye için çok önemli sektörler. Ham maddeye erişimi kolaylaştırmamız gerekiyor. Ham maddenin Türkiye'de üretilmesi için özel enerji tarifeleri oluşturmamız lazım. Türkiye neden demir, çelik sektöründe çok iyi durumda? Çünkü ham maddeyi burada üretiyoruz ve rekabetçi fiyatlarla dünya piyasasına arz edebiliyoruz. Hurdamıza sahip çıkmamız lazım. Çünkü hurdadan dönüşen ürünler yeşil dönüşümden dolayı tercih edilen ürünler haline gelecek. Bu ürünler çevreye duyarlı ürünler kategorisinde satılacak." ifadelerini kullandı.

"Stratejimizi 'Türkiye'nin enleri' üzerine kurgulayacağız"

Tecdelioğlu, Türkiye'nin Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı endeksinde ilk 30 ülkeden biri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de bankacılık, lojistik ve sigorta sistemi çok güçlü. Parsiyel üretim ve hızlı teslimat kabiliyeti çok iyi. Türk tüccarlar ile iletişim kurmak çok kolay. 3-4 saatlik uçuş mesafesinde 50 civarında ülke bulunuyor. Aramızda saat farkları yok. Bu ilişkilerimizi canlı tutuyor. Dünyanın geri kalanının bu tip avantajları yok. Biz bu enler üzerinden stratejilerimizi kurgulayacağız." şeklinde konuştu.

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yapılan indirime değinen Tecdelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yapılan indirimler iş dünyası için can suyu niteliğinde oldu. Kur baskısıyla bunalan sanayici bu indirimlerle bir nebze olsun nefes aldı. Kurdan dolayı olumsuz günler yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Kurun enflasyon oranında artışı noktasında talebimiz devam ediyor. Türk ihracatçısı rekabetçiliğini kaybetmemesi lazım. Enerji fiyatlarındaki indirimin de sürekli olması gerekiyor. Çünkü biz bugün sipariş alıyoruz 3 ay sonra 6 ay sonra teslim ediyoruz. Maliyet hesabı yaparken zarar oluşmaması için sürdürülebilir bir fiyatlandırmanın olması lazım."