TİM Başkan Vekili Kileci: İnovasyonun herkesin birlikte hareket etmesi gerekiyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, inovasyonun herkesin birlikte hareket etmesini gerektiren bir konu olduğunu söyledi.

TİM tarafından düzenlenen çevrim içi İnoSuit Programı'nda Kileci, inovasyonun sanayi ve üniversitelerle hareket etmesi gerektiğini, yerel yönetimlerin kesinlikle bu işin bir paydaşı, paydası olmak zorunda olduğunu söyledi.

Kileci, "Benim en çok üstünde durduğum, sürecin içerisindeki bilgi kirliliği ve yetkisiz yetkililerin açıkçası ciddi anlamda bu işin içerisinde olması." diye konuştu.

"İnovasyon" denildiğinde akla TİM'in geldiğini belirten Kileci, çünkü 2016'dan itibaren bu işin içerisinde olduklarını dile getirdi.

İnovasyona en çok sahip çıkan sivil toplum kuruluşlarının başında geldiklerini, bu programların ve yaptıkları işlerin çok kıymetli olduğunu aktaran Kileci, "İnovasyonun sanayi ve üniversitelerle birlikte hareket etmesi gerekiyor. Yerel yönetimler kesinlikle bu işin bir paydaşı, paydası olmak zorunda." dedi.

İşin doğru yapılması gerektiğini vurgulayan Kileci, "Özellikle altını çizmek istediğim şey, bilgi kirliliğine izin vermeden doğru kişileri seçip, eğitip, bir akreditasyon içerisinde toparlayıp bu işi, o merkezde yürütmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kileci, aksi takdirde insanların bazı şeyleri ilk ağızdan duyduklarında o yanlışı doğru olarak gördüklerini ve bunu düzeltmenin çok daha zor olduğunu sözlerine ekledi.

"İnoSuit programı sayesinde bu kısır döngüyü kırmak istiyoruz"

TİM İnoSuit Programı Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Aydın da "İnoSuit programı 2016'dan beri Türkiye'nin ve dünyanın görebildiğimiz kadarıyla literatürde de öyle, ilk ve tek ülke bazında yapılan programıdır." dedi.

Bu özelliğiyle çok önemli bir çalışmayı hep birlikte yürüttüklerini ifade eden Aydın, TİM'in burada ekosistemdeki öncü rolünün çok kıymetli olduğunu söyledi.

İnovasyon ekosistemine dahil olmayı İnoSuit ile başladıklarının altını çizen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2016 yılının sonlarına doğru ben de bir mentör olarak başladım. 3 yıl mentörlük faaliyeti yürüttüm. Halihazırda Kadir Has Üniversitesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri bölüm başkanıyım ve öğretim üyesiyim, idari görevlerim de var. İnoSuit mentör hocalara çok önemli fırsatlar sundu. 3 yıllık mentörlükten sonra akademik koordinatör olarak görevime devam ediyorum."

TİM İnoSuit Programı Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Serkan Altuntaş, inovasyonu merkeze alarak İnoSuit programı sayesinde bu kısır döngüyü üniversite, sanayi işbirliğini gerçekleştirerek kırmak istediklerini dile getirdi.

Altuntaş, inovasyonu yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün, süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleşmesi olarak ifade ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sadece radikal ya da artımsal olarak bakmıyoruz meseleye. Burada işe yarar fayda sağlayan tüm yenilikleri inovasyon olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla şirketlerimiz aslında inovasyon yapıyorlar. Bu programla ilk defa yapacakları bir şey değil, ancak bunu sürdürülebilir, sürekli sistematik ve yüksek katma değere dönüşecek şekilde yapmak için biz İnoSuit programına ihtiyaç duyuyoruz. Bunu üniversite, sanayi işbirliğini gerçekleştirerek hayata geçirmek istiyoruz.

Temel olarak söylemek istediğimiz şey aslında değer oluşturan yenilik diyebiliriz. Tabii ki inovasyon çeşitleri var. En temel haliyle biz burada yapıldığı alana, yeniliğin derecesine ve kim için olduğuna göre çeşitleri sınıflayabiliyoruz. Burada ürün ve süreç inovasyonlarının özellikle teknolojik inovasyon olduğunu belirtmek gerekiyor. Burada ürün ve süreç inovasyonunun muhakkak iyi teknisyenlerle, teknikerlerle, mühendislerle gerçekleştirilebileceğinin altını çizmek istiyorum."