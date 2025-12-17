"TikTok'ta Ailem Güvende" eğitim otobüsü başkentten yola çıkacak

"TikTok'ta Ailem Güvende Projesi" kapsamında tasarlanan eğitim otobüsü başkentte faaliyete başlayacak.

TikTok ile Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER), eğitim otobüsüne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, buradaki konuşmasında, sosyal medya platformlarının artık hayatın bir gerçeği olduğunu belirtti.

Kafadar, platformların nasıl daha güvenli ve bilinçli kullanılacağını, bu platformlardan nasıl yararlanılacağını ele aldıklarını dile getirerek, "TikTok olarak biz de elimizi taşın altına koyduk, bu sene de somut bir adım atarak 'TikTok'ta Ailem Güvende' hedefiyle yola çıktık." dedi.

Sosyal medya platformlarında fırsatların yanında tehditlerin de olduğuna dikkati çeken Kafadar, paydaşların ortak fırsat alanını değerlendirdiği gibi ortak sorumluluğunu da üstlenmeleri gerektiğini ifade etti.

Kafadar, platform olarak aldıkları tedbirlerin olabildiğince çok kullanıcıya ulaştırılmasını amaçladıklarını, eğitim otobüsünün faaliyetlerine Ankara'da başlayacağını, sonra Konya'ya hareket edeceğini bildirdi.

Otobüste, ailelerin çocuklarının platformda neler yapabildiğini takip edebilmesi amacıyla sunulan "Aile Eşlemesi" özelliğinin de tanıtılacağını belirten Kafadar, kullanıcı şartlarını ve güvenlik önlemlerini de sıklıkla güncellediklerini ifade etti.

Kafadar, platforma 13 yaşın altında kullanıcıların kabul edilmediğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"13-15 yaşa ayrı tedbirler alıyoruz, 15-18 yaşa ayrı tedbirler alıyoruz. 18 yaş üstünde de nasıl daha aktif ve bilinçli kullanılabilir bunu hem kendi içimizde hem akademisyenlerimizle hem danışma kurullarımızla değerlendiriyoruz. Hizmet verdiğimiz ülkelerin kanunlarına maksimum uyumla elimizden gelenin en fazlasını yapıyoruz."

Kafadar, 2025'te Türkiye'de topluluk kurallarını ihlal eden 4 milyondan fazla yayının kaldırıldığını ve bunların yüzde 99,4'ünün kullanıcılardan ihbar gelmeden tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamanın ardından şirketin, "Aile Eşlemesi" özelliğine ilişkin yeni reklam filmi ilk olarak basın mensuplarına gösterildi.

"En ücra köşeye de gitmeye çalışacağız"

Kafadar, basın toplantısının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim otobüsü projesini yılın başından beri tasarladıklarını ve haziranda lansmanını yaptıklarını söyledi.

Otobüsün bugün yola çıkacağını belirten Kafadar, şunları ifade etti:

"Burada amacımız, Türkiye'yi karış karış, kapı kapı gezip 'Aile Eşlemesi' özelliğimizi ve platformun aileler tarafından daha güvenli ve bilinçli kullanılması için attığımız adımları herkese, özellikle ebeveynlere anlatabilmek. Motivasyonumuz 30'dan fazla ilde, AVM'ler, kent meydanları, okullar, deyim yerindeyse nereyi bulabiliyorsak kapı kapı dolaşıp ailelere bunları anlatmak ve bilinçlendirmek, dijital okuryazarlığı artırmak."

Kafadar, Türkiye'de dijital okuryazarlığın her geçen gün arttığını ve TikTok olarak kendilerinin de özellikle "Aile Yılı" gibi önemli bir zamanda buna katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Otobüste ekranların ve canlı yayın stüdyolarının bulunduğunu dile getiren Kafadar, farklı illerde güvenli internet ve bilinçli kullanıma yönelik eğitimler sunulacağını ve etkinlikler düzenleneceğini ifade etti.

Kafadar, "Herkes otobüse gelmek durumunda olmayacak belki. Biz bunu BTİDER'in internet sitesi üzerinden hem otobüs nerede takip edilecek hem de eğitim materyallerimizi oradan paylaşıyor olacağız. Bize ulaşmak isteyen herkes ulaşabilecek. 30 il diyoruz ancak bunu aşacağını öngörüyoruz. İmkanlarımızın el verdiği ölçüde gidebileceğimiz her yere, en ücra köşeye de gitmeye çalışacağız."

"İlk aşamada hedefimiz 30 il, 1 milyon katılımcı"

BTİDER Başkanı Ömer Faruk Sorgun da "Aile Yılı"nda bu kavrama katkıda bulunmak için otobüsle yola çıkacaklarını söyledi.

Otobüsün Ankara, Konya ve Adana sırasıyla gezisine başlayacağını belirten Sorgun, şunları kaydetti:

"Daha sonra anketlerle bizi nerede görmek istiyorsanız orada olacağız. Ebeveynlerimizi bekliyoruz. Çocuklarla nasıl iletişim kurmak lazım, sosyal medyada ebeveyn olarak nasıl bir iletişim yönetmek lazım bu anlamda farkındalığı artırmak için tekerimiz döndükçe Türkiye'yi dolaşacağız. İlk aşamada hedefimiz 30 il, 1 milyon katılımcı. Bu bizim için sınır değil, başlangıç. Biz istiyoruz ki 30 il değil 81 ilin tamamı olsun."

Kafadar ve Sorgun, daha sonra eğitim otobüsünü basın mensuplarına tanıttı.