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TikTok ve Boğaziçi Üniversitesi Finansal Okuryazarlık Zirvesi düzenlendi

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TikTok ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Finansal Okuryazarlık Zirvesi'nde borsa analisti Tuncay Turşucu, bireysel yatırımcılara yatırım tavsiyesi verdi. Turşucu, insanların her ay küçük de olsa yatırım yapmalarını ve korkuyla hareket etmemelerini önerdi.

? TikTok ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan Finansal Okuryazarlık Zirvesi'nde konuşan borsa analisti Tuncay Turşucu, bireysel yatırımcıya yatırım tavsiyesi verdi. Turşucu, 'İnsanlar her ay küçük de olsa yatırım yapsın. Korku yatırımın önündeki en büyük engeldir, korkmayın. Sağdan soldan duyduklarınızla hareket etmeyin. Borsada hisse senedi hesabı açıp, yatırım yapmanız için zengin olmanız gerekmiyor. Zengin olmak için yatırım yapın' dedi.

TikTok ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle Finansal Okuryazarlık Zirvesi düzenlendi. Üniversitenin güney kampüsündeki Albert Long Hall Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede 3 panel yapıldı. Özellikle bireysel yatırımcının finansal okuryazarlık alanında bilinçlenmesini amaçlayan oturumlarda Türkiye ekonomisi, politikalar, regülasyonlar ve finansal kuruluşlar açısından sosyal medyanın önemi masaya yatırıldı.

GELEN: TİKTOK'A HER AY 1 MİLYARDAN FAZLA İNSAN GELİYOR

Sektörün önemli temsilcilerini öğrencilerle buluşturan zirvenin açılış konuşmasını yapan TikTok Orta Doğu, Afrika, Türkiye (MENAT) Kamu Politikaları Yöneticisi Emir Gelen, 'Pandemiden sonra dünya genelinde ekonomik daralmalar yaşandı. Bu da insanları finansal bilgileri edinme ve pekiştirme konusunda çeşitli arayışlara itti. Biz de bu alanda sorumluluk hissettik. Çünkü ciddi oranda kullanıcımız var. Her ay 1 milyardan fazla insan TikTok'a geliyor. Türkiye'de ise milyonlarca kullanıcımız bulunuyor. Finansal okuryazarlık alanında Boğaziçi Üniversitesi ile iş birliği yaparak insanların bu alandaki farkındalığını artırmak ve bilinçlendirmeyi amaçladık. Zirvede 6 ekonomi uzmanı düzenlenen oturumlarda katılımcılarla bir araya gelip, bu alanda bilgi verecek' diye konuştu.

'FİNANS ÖĞRENİYORUM' ETİKETİ ALTINDA 90 MİLYONDAN FAZLA GÖRÜNTÜLENMEYE ULAŞTIK

Gelen, 'Eğlence platformu olmamızın yanı sıra öğrenme kısmını da önemsiyoruz. Kullanıcılar eğlenirken öğrensin de istiyoruz. Umarım insanların finansal okuryazarlık konusunda bilinçlendirmesine bir nebze de olsa katkı sunarız. 10 günde 'finans öğreniyorum' etiketi altında 90 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştık. Yalnızca 1 hafta bunu başardık hala büyük potansiyel olduğuna inanıyoruz. O nedenle böyle projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz? ifadelerini kullandı.

DR. DOĞRU: BİREYSEL YATIRIMCILARI BİLGİLENDİRMEK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR PROGRAM

'Bireysel Yatırımcı içi Finansal Okuryazarlığın Önemi' başlıklı ilk panelin moderatörü olan Boğaziçi Üniversitesi'nden Dr. Emre Doğru da 'Finansal okuryazarlık özellikle ülkemizde bilgiye ve farkındalığa çok fazla ihtiyaç duyulan konuların başında geliyor. TikTok ve Boğaziçi Üniversitesi de bu konuda farkındalık yaratmak özellikle bireysel yatırımcıları bilgilendirmek açısından bu programı düzenledi. Hem ülke ekonomisine hem de vatandaşlara çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hem bilgiyi artırmak için hem de finansal okuryazarlığı artırıp doğru yere yatırım yapmak, tasarruf etmek için programın çok önemli olduğunu düşünüyorum' dedi.

TURŞUCU: KORKU YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELDİR

'Bireysel Yatırımcı içi Finansal Okuryazarlığın Önemi' başlıklı ilk panelde konuşmacı olan borsa analisti Tuncay Turşucu ise 'Böyle etkinliklerin son derece yararlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle gençlerin gelip dinlemesi çok çok kıymetli. Çünkü mesajlarımız gençlere yönelikti. İnsanlara en büyük tavsiyem yatırım yapmalarıdır. Kendilerine ne istediklerini sorup, yatırımcı olsunlar. Burada kısa vadeli oyuncu mu olacaklar yoksa gerçekten geleceğe yönelik bir yatırımcı mı olacaklar ona karar versinler. Korku yatırımın önündeki en büyük engeldir, korkmayın. Küçük birikimlerle hisse senedi yatırımı yapılabilir. Tabi ki bir uzmana danışmakta fayda vardır. Sağdan soldan duyduklarınızla hareket etmeyin' diye konuştu.

'ZENGİN OLMAK İÇİN YATIRIM YAPIN'

Kısa vadeli yatırımın risklerini anlatan Turşucu, 'Zengin olmak için yatırım yapmak lazım. Borsada hisse senedi hesabı açıp, yatırım yapmanız için zengin olmanız gerekmiyor. Küçük her ay yapılan birikimlerle gelecekte ciddi noktalara gelebilirsiniz. Çünkü bir şirkete, işe ortak oluyorsunuz. Sadece zenginler yatırım yapmaz, zengin olmak için yatırım yapın. Borsada kısa vadede yatırım yapmanın riski büyüktür. Sizi yorar, canınızı sıkar. Kısa vadeli yatırım yapılmaz. Oyun oynanır, siz kar ettiğinizi düşünürsünüz. Aslında kar etmezsiniz. Kısa vadede sadece heyecan vardır, kesinlikle bunu tavsiye etmiyoruz. Yatırım uzun vadede yapılır' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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