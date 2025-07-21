TikTok'un 2023 Topluluk Kuralları Uygulama Raporu: 211 Milyon Video Kaldırıldı

TikTok, bu yılın ilk Topluluk Kuralları Uygulama Raporu'nun sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TikTok, 2025 yılının Ocak-Mart dönemini kapsayan raporda gerçekleştirdiği içerik denetimlerinin sonuçlarına yer verdi.

Rapora göre, bu dönemde topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle 211 milyonu aşkın video platformdan kaldırıldı. Kaldırılan içeriklerin yüzde 99'undan fazlası kullanıcı bildirimi olmadan, yüzde 94'ü ise 24 saat içinde silindi.

TikTok, aynı dönemde Türkiye'de toplam 5 milyon 38 bin 255 videoyu kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırdı. Türkiye'deki içeriklerin yüzde 99,2'si kullanıcı bildirimi olmadan tespit edilirken, yüzde 95,9'u 24 saat içinde sistemden çıkarıldı.

TikTok'un içerik denetim sistemleri, video paylaşımlarının yanı sıra canlı yayınlarda etkisini artırdı. Topluluk kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 19 milyondan fazla canlı yayın, platform tarafından sonlandırıldı. Bu sayı, bir önceki döneme göre yüzde 50'lik bir artışı ortaya koydu.

Raporda en yoğun müdahale, gençlerin dijital refahı ve güvenliğini tehdit eden, yaş sınırı ihlalleri bulunan ve yanıltıcı bilgi içeren içeriklere yönelik gerçekleşti. Buna göre, gençlere yönelik istismar politikası kapsamında kaldırılan içerikler, toplamın yüzde 39,4'ünü oluşturdu. Bu videoların yüzde 94,1'i herhangi bir görüntülenme almadan önce, yüzde 97,5'i 24 saat içinde platformdan silindi.

TikTok, içerik denetiminin yanı sıra platformun yaş sınırlamalarına uyumunu sağlamak amacıyla kullanıcı bazlı kontrolleri de artırdı. 13 yaşın altında olduğu tespit edilen 21,4 milyondan fazla hesap, topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle platformdan çıkarıldı. Yanıltıcı bilgi içeren paylaşımlar, kaldırılan videoların yüzde 45,5'ine denk geldi. Bu içeriklerin yüzde 82'si henüz görüntülenmeden, yüzde 92,8'i ise 24 saat içinde platformdan kaldırıldı.

Otomatik müdahale oranı yüzde 87'yi aş???????tı

Bu dönemde, reklam politikalarına aykırı hareket eden reklam verenlere yönelik denetimler de yoğunlaştı. 14 milyon 898 bin 568 reklam, politikaların ihlal edilmesi nedeniyle platformdan kaldırıldı. İçerik denetiminin büyük bölümü, otomatik sistemler tarafından gerçekleştirildi. Kaldırılan içeriklerin yüzde 99'undan fazlası herhangi bir kullanıcı bildirimi olmadan tespit edilirken, yüzde 90'dan fazlası ise hiçbir görüntülenme almadan yayından kaldırıldı. Toplam ihlallerin yüzde 94'ü, 24 saat içinde silindi. Otomatik müdahale oranı ise yüzde 87'yi aşarak, TikTok'un en yüksek seviyesine ulaştı.

TikTok, büyük dil modelleri (LLM) kullanarak yorum moderasyonuna yönelik yeni bir pilot sürece başladı. İnsan dilini anlayabilen ve karmaşık görevleri yüksek bir doğruluk oranıyla yerine getirebilen bu sistemler, hem ihlal içeren yorumların daha etkin tespitinde hem yanlış kaldırmaların önlenmesinde olumlu sonuçlar verdi.

Yapay zeka destekli denetim teknolojileri, müdahale hassasiyetinin yanı sıra içerik moderatörlerinin refahını da doğrudan etkiledi. 2024 boyunca "şiddet içeren ve rahatsız edici" olarak sınıflandırılan içeriklerin manuel olarak kaldırılmasında yüzde 60'lık bir düşüş kaydedildi. Bu tür içeriklerin büyük bölümü, otomatik sistemler tarafından tespit edildi.