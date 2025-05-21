TikTok, Aile Haftası'nda Dijital Refah Araçları Tanıttı

TikTok, Aile Haftası kapsamında gençlerin dijital refahını desteklemeyi ve ebeveynlerin çevrim içi rehberliğini güçlendirmeyi hedefleyen yeni araç ve özelliklerini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TikTok, 15-21 Mayıs'ta kutlanan Aile Haftası dolayısıyla gençlerin güvenli dijital deneyim yaşamasını sağlamak ve ailelerin yönlendirme kapasitesini artırmak amacıyla yeni adımlar attı.

Platform, yalnızca eğlence odaklı değil, öğretici, sorumlu ve denetimli dijital içerik deneyimi sunmayı amaçlayan araçlarını kullanıma sundu. Yeni araçlar, ebeveynlerin çocuklarını daha bilinçli yönlendirmesini ve genç kullanıcıların çevrim içi ortamda dijital denge kurmalarını hedefliyor.

Meditasyon özelliğiyle gençlere dijital denge desteği

TikTok'un tanıttığı meditasyon özelliği, özellikle gece saatlerinde ekran başında geçirilen süreyi sınırlamayı amaçlıyor. Kullanıcılar gece platformda vakit geçirmeye devam ederse içerik akışı kesiliyor ve rehberli meditasyon ekranı devreye giriyor. Uygulamada kalınması halinde ise tam ekran ve daha belirgin bir uyarı gösteriliyor.

Platformun yürüttüğü testlerde, gençlerin yüzde 98'inin bu özelliği açık bıraktığı görüldü. Açıklamada, bu yüksek oranın genç kullanıcıların dijital sınırlar konusunda desteğe açık olduğunu gösterdiği kaydedildi.

İki yıl önce başlatılan TikTok Ruh Sağlığı Eğitimi Fonu kapsamında, 2025 itibarıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 ülkede ruh sağlığı alanında çalışan 31 sivil toplum kuruluşuna 2,3 milyon dolar tutarında reklam kredisi desteği sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Bu destek sayesinde hazırlanan içerikler 173 milyondan fazla kez izlendi, 600 binden fazla yeni takipçiye ulaşıldı. Program çerçevesinde, sivil toplum kuruluşlarının internet siteleri 200 binden fazla ziyaret aldı ve 486 gönüllü bu yapılara katıldı.

Aile Eşlemesi'yle dijital rehberlik güçleniyor

TikTok'un genç kullanıcıların güvenliğini sağlamak adına sunduğu Aile Eşlemesi (Family Pairing) özelliği de kısa süre önce yeni araçlarla güncellenmişti. Sistem, ebeveynlere çocuklarının TikTok deneyimini kontrol altında tutma ve ihtiyaç duyduklarında yönlendirme yapabilme imkanı tanırken, ekran süresi sınırlandırma, gizlilik ayarlarını yönetme, takip edilen veya engellenen hesapları görme ve uygunsuz içerikleri filtreleme gibi pek çok işlevi kullanma imlkanı sunuyor.

Ayrıca gençlerin bir içeriği bildirirken aynı anda güvendikleri bir yetişkini haberdar edebilmesini sağlayan "içerik bildiriminde aile katılımı" özelliği de sistemin önemli parçaları arasında yer alıyor.

Ders saatleri veya uyku zamanlarında platform erişimini kısıtlamak için geliştirilen Ekran Molası ve Dinlenme Modu gibi davranış bilimi temelli araçlar da Aile Eşlemesi sisteminin kullanım alanlarını genişletiyor.

"Ebeveynlerin çocuklarının dijital alışkanlıklarını sağlıklı biçimde yönetebileceği altyapılar sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verile TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, TikTok olarak Aile Haftası'nı, dijital dünyada birlikte hareket etmenin ve sorumluluk paylaşmanın önemini hatırlatan çok kıymetli bir dönem olarak gördüklerini belirtti.

Kafadar, dijital güvenliğin aile yapısı içinde kültürel bir değer haline gelmesi gerektiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda aileyi, dijital güvenliğin ilk halkası ve en güçlü destekçisi olarak konumlandırıyor, bu anlayışla gayretle çalışıyoruz. Hem gençlerin zihinsel refahını destekleyen yönlendirici araçlar geliştiriyor hem ebeveynlerin çocuklarının dijital alışkanlıklarını sağlıklı biçimde yönetebileceği altyapılar sunuyoruz. Aile Eşlemesi sistemimiz, ebeveynlerin dijital rehberlik rolünü kolaylaştırırken yeni meditasyon özelliğimizle bu dengeyi gençlerin günlük hayatına taşımayı hedefliyoruz. Türkiye'de dijital güvenlik ve dijital refah alanında sorumluluk alan bir aktör olarak, kamu politikalarıyla uyumlu, sürdürülebilir çözümler üretmeye devam edeceğiz."