TİKA ve Kilis İli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Suriyeli çiftçilere süt sağım makinesi desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kilis İli Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, Suriye'nin Çobanbey beldesindeki çiftçilere süt sağım makinesi desteği sağlandı. Proje kapsamında 30 çiftçiye süt sağım ünitesi temin edildi ve süt sağım kapasitesinin artırılarak hijyene bağlı sağlık problemlerinin azaltılması hedeflendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kilis İli Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, Suriye'nin Çobanbey beldesindeki çiftçilere süt sağım makinesi desteği sağlandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla güvenli hale getirilen Çobanbey beldesinde tarım ve hayvancılık alanında çalışmalar yürütülürken, bölgedeki hayvan sayısı ve veriminin artırılması ve elde edilen hayvansal ürünlerin daha hijyenik koşullarda pazara ulaştırılabilmesi için projeler üretildiği belirtildi.

TİKA, Kilis İli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çobanbey Yerel Meclisi ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında 30 çiftçiye süt sağım ünitesi temin edildiği ifade edildi.

Sağlanan destek ile süt sağım kapasitesinin artırılarak hijyene bağlı sağlık problemlerinin önemli ölçüde azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, TİKA'nın yürüttüğü kırsal kalkınma öncelikli gelir getirici tarım projelerinin sürdürülmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Çobanbey Yerel Meclis Başkanı İsmet Abbas, projenin açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Bölgemizin hayvancılık alanında gelişmesi bütün Suriye'nin faydasına olacaktır. Türkiye'ye destekleri için teşekkür ediyor ve projelerin sürdürülmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.