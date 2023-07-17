TİKA'nın Katkılarıyla Karadağ'da Panel Düzenlendi

TİKA'nın katkılarıyla Batı Balkan ülkesi Karadağ'da sosyal ve ekonomik faaliyetler, sürdürülebilir kalkınma perspektifleri ve iş ortamının iyileştirilmesi konularını içeren bir panel düzenlendi. Panelde, ülkenin kuzeyinde yol ve turizm altyapısının iyileştirilmesi için çalışmalar yapıldığı belirtildi. Ayrıca, ekonominin yetersiz çeşitlendirilmesi, işsizlik, kamu borcu ve bütçe açığı gibi zorluklar hakkında bilgi verildi ve turizm, bilgi teknolojileri, tarım ve sanayi gibi alanlarda daha güçlü bir şekilde gelişim ihtiyacı vurgulandı. Panelde, TİKA'ya desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla Batı Balkan ülkesi Karadağ'da mevcut sosyal ve ekonomik faaliyetler, sürdürülebilir kalkınma perspektifleri ve iş ortamının iyileştirilmesi konularını içeren panel düzenlendi.

Karadağ Boşnak Konseyi işbirliğinde düzenlenen panele, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin Ibrahimovic, Karadağ Boşnak Konseyi Başkanı Suljo Mustafic, Karadağ Meclisi milletvekillerinden Amer Smailovic, Petnjica Belediye Başkanı Samir Agovic'in yanı sıra akademisyen, banka temsilcileri ve Bosna Hersekli iş insanları da katıldı.

Panelde konuşan Ibrahimovic, ülkenin kuzeyinde yol ve turizm altyapısının devlet yatırımları yoluyla iyileştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Ibrahimovic, panele destek veren TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Karadağ Üniversitesinde görevli Prof. Boban Melovic de mevcut sosyal ekonomik durumun zorluklarına işaret ederek ekonominin yetersiz çeşitlendirilmesiyle karşı karşıya kalma, işsizlik, yüksek düzeyde kamu borcu ve bütçe açığı, demografik değişiklikler ve sosyal eşitsizlik kavramları hakkında bilgi verdi.

Melovic, ülkede ekonomik büyüme ve istihdamın ana kaynaklarından biri olan turizmin yanı sıra bilgi teknolojileri, tarım ve sanayi gibi diğer alanlarda da daha güçlü bir şekilde gelişime ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Panelde, Karadağ'daki Bosna Hersek halkı için önem arz eden projelere verdiği destekten dolayı TİKA adına Karadağ Koordinatörü Abdurrahman Toprak'a teşekkür plaketi takdim edildi.