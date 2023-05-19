TİKA, Kosova'da tarım projeleri için destek veriyor

TİKA tarafından gerçekleştirilen 'Goji Berry ve Üzümsü Meyve Üreticileri Derneği'nin Desteklenmesi Projesi' ve 'Tıbbi ve Aromatik Bitki ile Üzümsü Meyvelerin Kurutulması ve Paketlenmesi Projesi' açılışları yapıldı. Projeler kapsamında tarımcılara çeşitli makine yardımı yapıldı.

DOBRATİN/DONJE Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından " Kosova'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında, Dobratin köyünde gerçekleştirilen "Goji Berry ve Üzümsü Meyve Üreticileri Derneği'nin Desteklenmesi Projesi" ile Donje Ljubinje köyünde gerçekleştirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki ile Üzümsü Meyvelerin Kurutulması ve Paketlenmesi Projesi"nin açılışları yapıldı.

Destek projelerin açılışı nedeniyle düzenlenen törene, Kosova Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Rexhepi, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'nın yanı sıra ülkede görevli Türk kurum temsilcileri katıldı.

Başbakan Yardımcısı Rexhepi, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kosova'ya yönelik gerçekleştirdiği yardımlar için Türkiye Cumhuriyetine minnettarlığını dile getirirken, "Tüm Kosova vatandaşlarının, özellikle Boşnak topluluğunun refahı için gerçekleştirilen bu güzel projede bulunmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Büyükelçi Angılı da bu tür projelerin Türkiye ile Kosova arasındaki dostluğu pekiştireceğini belirterek "(TİKA) Kardeşimiz olan Kosova'daki tüm topluluklara dokunan, onların hayatlarını daha iyi kılmaya çalışan projeleri hayata geçiriyor. Tarım kooperatifinin bu projesi, inşallah bu köye, bu köyün halkına ve tüm Kosova'nın kalkınmasına önemli bir destek sağlayacak." diye konuştu.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, AA muhabirine, bu tür projeleri uygulama amaçlarının, bölgede geçimini tarımdan sağlayan ailelerin aile ekonomisine katkıda bulunarak topraklarını terk etmemelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Çiftçilerin kendi tohumlarını ekmeleri, kendi ürünlerini yetiştirmesi noktasında ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesi için bu tür projeleri uyguladıklarını belirten Çevik, "Bölgedeki tüm ülkelerde uyguladığımız projelerle, tüm etnik unsurlar proje altında bir bütünlük arz ediyor. Sırp, Boşnak, Türk, Arnavut tarım projeleriyle birlikte üretime geçiyorlar ve bu hem kaynaşma hem kültürel faaliyet anlamında hem de aile işletmelerine gelir getirilmesi noktasında önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında, Kosovalı tarımcılara soğuk hava deposu, meyve ezme makinesi, meyve kurutma makinesi, bitki işleme binası gibi çeşitli makine yardımı yapıldı.