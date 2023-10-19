TİKA, Kosova'da süt üreticilerine makineler dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kosova'nın güneyindeki Dragaş kasabasında Gora topluluğundan 50 çiftçiye süt üretiminde kullanılan makineler dağıttı.

Dağıtım törenine, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde bölgede görev yapan Türk askerleri ile süt üreticileri katıldı.

TİKA Koordinatörü Aslan, AA muhabirine, proje kapsamında Dragaş'ta süt üreten 50 çiftçiye süt sağma makinası, süt taşıma bidonu ve hijyenik malzeme seti dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkanlığın 2004'ten bu yana Kosova'da tarım ve hayvancılığın desteklenmesi yönünde birçok projeyi hayata geçirdiğini aktaran Aslan şunları kaydetti:

"Proje kapsamında süt üretimi ile uğraşan çiftçilerimizin hijyenik koşullarda üretim yapmasını sağlamayı, süt üretim kalitesini arttırmayı ve gıda güvenliğinin sağlanmasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda süt üreticilerinin gelirlerinin de artmasını sağlayacağız. Bugün burada gerçekleştireceğimiz dağıtım sonrasında Kosova Süt Üreticileri Derneği tarafından bu çiftçilerimize eğitim de sağlanacaktır. Sağlanacak eğitim ile bu projeden sağlayacağımız faydanın da maksimum seviyede olmasını hedefliyoruz."

Makineleri teslim alan Goralı çiftçiler Türk halkına ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.