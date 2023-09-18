TİKA, Hırvatistan'da yaşlılar ve kadınlar için tarım projesi başlattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın Karlovac bölgesindeki Vojnic Belediyesinde, yaşlılar ve kadınlar yararına tarım öncelikli proje desteği sağladı. Proje kapsamında, yaşlı bakım merkezi için sera kuruldu ve üretilen ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın Karlovac bölgesindeki Vojnic Belediyesinde, yaşlılar ve kadınlar yararına tarım öncelikli proje desteği sağladı.

TİKA ve Vojnic Belediyesi işbirliğinde, 18 köyden, farklı etnik ve dini gruplardan, 55 yaşlı, engelli ve kimsesiz bireye hizmet sunan Yaşlı Bakım Merkezinin kullanımı için 200 metrekarelik, ailelerine bakmakla yükümlü 10 kadın için 48 metrekarelik 10 sera kuruldu.

Bölgede yapılan tarım öncelikli proje kapsamında, kadınların ve yaşlıların tarımsal faaliyetlere yönlendirilerek bölge ekonomisine katkıda bulunmaları amaçlanıyor.

Çeşitli sebzelerin yetiştirileceği seralardan elde edilen ürünler, Yaşlı Bakım Merkezine kayıtlı bireylere sıcak yemek hizmeti sağlamak ve kadınların ailelerinin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.

Yetiştirilen ürünlerden yılda ortalama 7 ton ve yaklaşık 34 bin avro gelir elde edilmesi öngörülüyor. ???????