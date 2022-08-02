TİGEM tohumlarının Irak'a satışı için bayilik yetkisi verilecek - Haberler

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TİGEM tohumlarının Irak'a satışı için bayilik yetkisi verilecek

TİGEM tohumlarının Irak'a satışı için bayilik yetkisi verilecek

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından üretilen tohumların 5 yıl süreyle Irak devletine satışı için bayilik yetkisi verilmesi ve dağıtımının yapılması işi ihalesi gerçekleştirilecek.

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından üretilen tohumların 5 yıl süreyle Irak devletine satışı için bayilik yetkisi verilmesi ve dağıtımının yapılması işi ihalesi gerçekleştirilecek.

TİGEM'in konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale, 17 Ağustos Çarşamba günü saat 14.30'da kapalı zarf usulü teklif alma suretiyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhale için 3 bin tonluk taahhüt ve 100 bin liralık geçici teminat belirlendi.

Tohum satış fiyatı, TİGEM Yönetim Kurulunca her yıl belirlenen yurt içi tohum fiyatlarının belirlendiği günkü Merkez Bankası dolar alış kuru üzerinden dövize dönüştürülmüş ABD doları/ton değerinin üzerine yüzde 30'dan az olmamak üzere yapılacak artırım yöntemiyle belirlenecek olup, o yıl için esas alınacak Irak'a tohum satış fiyatı olarak belirlenecek.

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AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Irak Ekonomi Haberler

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