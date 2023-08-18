TİGEM, elit Arap koşu taylarını açık artırmayla satışa çıkarıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 erkek safkan elit Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek. Tayların satışı, açık artırma usulüyle tek tek yapılacak. İhale 3 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Geçici teminat tutarı tay başına 100 bin lira olarak belirlendi. İhale şartnamesi, TİGEM'in Ankara'daki adresinde ve işletmede görülebilecek.