TİGEM, Dalaman'daki İki Tarım Dışı Arazisini Kiralayacak

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne ait iki tarım dışı araziyi ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere 5 yıl süreyle kiralayacak. İhale, 29 Temmuz'da kapalı zarfla teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü, iki tarım dışı araziyi ticari faaliyetlerde kullanılması amacıyla 5 yıl süreyle kiralayacak.

Müdürlüğün kiralamaya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, işletmenin Dalaman'daki 5 bin metrekare ve 1300 metrekare olan iki tarım dışı arazisi, ekonomiye kazandırılması, istihdam oluşturulması ve ticari faaliyetlerde kullanılması amacıyla 5 yıl süreyle kiraya verilecek.

Kapalı zarfla teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 29 Temmuz saat 14.00'te işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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