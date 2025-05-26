TİGEM Ceylanpınar'da Yılın İlk Hasadı Başladı

TİGEM Ceylanpınar'da Yılın İlk Hasadı Başladı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünyanın en büyük tarımsal alanı TİGEM Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yılın ilk hasadına başlandığını duyurdu. Yumaklı, üreticilere bereketli bir yıl diledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünyanın tek parçada en büyük tarımsal alanı olan TİGEM Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yılın ilk hasadına başlandı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Alın teri ve emek toprağın bereketiyle buluştu. Dünyanın tek parçada en büyük tarımsal alanı olan TİGEM Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yılın ilk hasadına başlandı. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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