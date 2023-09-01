TİGEM, 30 Safkan Arap Koşu Tayı Satışı Gerçekleştirecek
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 30 safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek. İhale, 15 Eylül Cuma günü saat 15.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihale salonunda düzenlenecek.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 30 safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, tayların satışı açık artırma usulüyle yapılacak.
İhale, 15 Eylül Cuma günü saat 15.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihale salonunda düzenlenecek. Geçici teminat tutarı tay başına 30 bin lira olarak belirlendi.
İhale şartnamesi, TİGEM'in Ankara'daki adresinde ve işletmede görülebilecek.
Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi