TİGEM, 2 Bin Reformu Erkek Kuzuyu İhale ile Satışa Sunuyor

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2 bin Bafra ırkı reforme erkek kuzuyu açık artırma ile satışa çıkarıyor. İhale 25 Temmuz'da yapılacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2 bin reforme erkek kuzuyu satmak üzere ihale açtı.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi Bafra ırkı reforme 2 bin erkek kuzu partiler halinde canlı ağırlığı üzerinden satılacak.

İhale, açık artırma usulüyle 25 Temmuz'da işletmenin toplantı salonunda yapılacak.

İhale şartnamesi, Ankara'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve "www.tigem.gov.tr" adresinde görülebilecek.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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