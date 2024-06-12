Üye Girişi
Haberler

TİGEM, 2 Bin 300 Baş Bafra Irkı Küçükbaş Hayvanı İhaleyle Satışa Çıkarıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü, toplam 2 bin 300 baş Bafra ırkı küçükbaş hayvanın ihaleyle satışını gerçekleştirecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü, toplam 2 bin 300 baş Bafra ırkı küçükbaş hayvanın ihaleyle satışını gerçekleştirecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, reforme erkek kuzu cinsi, Bafra ırkı 2 bin 300 küçükbaş hayvan açık artırma usulüyle canlı kilogram üzerinden satılacak.

İhale, 26 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünün toplantı salonunda 4 parti halinde düzenlenecek.

Geçici teminat tutarı, birinci partideki tahmini canlı ağırlığı 45 kilogram olan 575 küçükbaş için 452 bin 812,50 lira, ikinci partideki canlı ağırlığı tahmini 45 kilogram olan 575 küçükbaş için yine 452 bin 812,50 lira, üçüncü partideki tahmini 40 kilogramlık küçükbaş için 402 bin 500 lira, dördüncü partideki tahmini 35 kilogramlık küçükbaşlar için de 342 bin 125 lira olarak belirlendi.

İhale şartnamesi, TİGEM'in Ankara'daki adresinde veya Gökhöyük Tarım İşletmesinde görülebilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bafra Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bahçeli'den AK Parti'yi küplere bindirecek ittifak çağrısı

Bahçeli'den AK Parti'yi küplere bindirecek ittifak çağrısı

 Melih Gökçek 'Arsaları sattım' dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

 Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler

Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor Final oyununu kim kazandı? 12 Haziran Çarşamba Survivor 3. finalist kim 2024? Survivor Final oyununu kim kazandı? 12 Haziran Çarşamba Survivor ilk finalist kim 2024? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Survivor (YARI FİNAL) CANLI izle! 12 Haziran Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman, nerede çekildi? Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filmi oyuncuları kim, konusu ne? Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filmi ne zaman, nerede çekildi? 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? 2024 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih kılavuzu 2024 ne zaman yayınlanacak? Gabriel Paulista saat kaçta İstanbul'a gelecek? Beşiktaş ile anlaşan Paulista ne zaman geliyor? Hz Yasuo neden hapse girdi? Mustafa Yavuz neden cezaevine girdi, sebebi ne? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title