TİGEM 17 safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 17 baş safkan elit Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, tayların satışı, açık artırma usulüyle tek tek yapılacak.

İhale, 19 Eylül saat 12.00'de, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek.

Geçici teminat tutarı tay başına 100 bin lira olarak belirlenirken, ihale şartnamesi, TİGEM'in Ankara'daki adresinde ve işletmede görülebilecek.